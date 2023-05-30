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Сегодня, 13:59

Ледяхов рассказал, что апелляция «Алании» на получение лицензии для участия в РПЛ не удовлетворена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Помощник главного тренера «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, что апелляция клуба на получение лицензии для участия в РПЛ не удовлетворена.

«Да, «Алании» отказали в апелляции. Мы не примем участие в стыковых играх. Конечно, мы расстроены, особенно команда расстроилась. Мы весь год работали, чтобы занять высокое место и поучаствовать в переходных матчах, но регламент — есть регламент. Под нас его никто не захотел менять», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Комитет принял решение оставить в силе решение Комиссии РФС по лицензированию об отказе в выдаче лицензии РФС I ФК «Алания». Также выдали лицензию РФС I на сезон-2023/24 «Волгарю» и лицензию РФС II на сезон-2023/24 «Арсеналу».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-pod-nas-nikto-ne-zahotel-menyat-reglament-poe-tomu-alaniya-ne-budet-igrat-v-sty-kovy-h-matchah/
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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Источник: «Родина» примет участие в стыковых матчах за выход в РПЛ