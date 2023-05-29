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Сегодня, 19:52

Источник: «Родина» примет участие в стыковых матчах за выход в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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«Родина» официально получил путевку в стыковые матчи за право выступить в следующем сезоне РПЛ, апелляция «Алании» отклонена, сообщает Metaratings.ru.

Ранее «Алании» было отказано в выдаче лицензии РФС-1, позволяющей сыграть в «стыках» и выступать в РПЛ из-за проблем со стадионом. Клуб подал апелляцию на это решение, которая была отклонена.

В стыковых матчах за право выступить в РПЛ первую лигу представят «Енисей» и «Родина».

Стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги состоятся 6 и 9 июня.

Источник: Metaratings
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Родина
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