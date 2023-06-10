Ледяхов заявил, что первую лигу по силе можно сравнить с третьей лигой Испании

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов поделился мнением о качестве футбола в первой лиге.

«Это не сегунда, это скорее сегунда B, третья по силе лига Испании. Сегунда — очень приличная по качеству лига. У нас в общем просел чемпионат и в РПЛ, соответственно, и первая лига далеко не ушла. Подбор футболистов достаточно невысокий», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Ледяхов завершил карьеру футболиста в 2003 году. После этого он работал в «Спартаке», «Шиннике», «Роторе», «Ахмате», «Балтике», а в 2023 году вошел в тренерский штаб «Алании». Владикавказская команда заняла 3-е место в первой лиге по итогам сезона, однако РФС отказал «Алании» в выдаче лицензии для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона.