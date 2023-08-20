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Сегодня, 19:54

«Ленинградец» сыграл вничью с «Акроном» в матче первой лиги

Руслан Минаев
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«Ленинградец» дома сыграл вничью «Акрон» в матче 6-го тура первой лиги — 1:1. Гол у хозяев на 60-й минуте забил Максим Бачинский. Гости ответили результативным ударом Давида Хубаева на 90+3-й минуте.

«Ленинградец» с 6 очками занимает 14-е место в турнирной таблице первой лиги. «Акрон» с 13 очками занимает 3-е место.

Россия. ФНЛ. 6-й тур
20 авг, 18:00. Нова Арена (Санкт-Петербург)
Ленинградец
1:1
Акрон

«Алания» на выезде обыграла «Родину» — 2:1. У гостей дубль на счету Николая Гиоргобиани. В составе хозяев отметился Александр Клещенко.

«Родина» с 6 очками занимает 14-е место. «Алания» лидирует в первой лиге, набрав 13 очков.

Россия. ФНЛ. 6-й тур
20 авг, 18:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
1:2
Алания

0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 6 4 1 1 13-4 13
2
 Алания 6 4 1 1 8-3 13
3
 Сокол 6 4 1 1 6-6 13
4
 СКА-Хаб. 6 3 2 1 6-2 11
5
 Тюмень 6 3 1 2 9-5 10
6
 Химки 6 3 0 3 7-7 9
7
 КАМАЗ 5 3 0 2 5-5 9
8
 Шинник 6 3 0 3 7-8 9
9
 Динамо Мх 6 2 2 2 3-3 8
10
 Черноморец 6 1 5 0 5-4 8
11
 Торпедо 5 2 1 2 5-5 7
12
 Енисей 6 2 1 3 6-7 7
13
 Родина 6 1 3 2 7-6 6
14
 Ленинградец 6 1 3 2 3-7 6
15
 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
16
 Нефтехимик 5 1 1 3 3-6 4
17
 Кубань 6 1 1 4 3-7 4
18
 Волгарь 6 0 1 5 5-13 1
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.08 17:00
Шинник – Кубань
 1 : 0
19.08 17:30
Сокол – Химки
 1 : 0
19.08 18:00
Волгарь – Енисей
 2 : 2
20.08 10:00
СКА-Хаб. – Черноморец
 0 : 0
20.08 17:00
Тюмень – Динамо Мх
 0 : 0
20.08 18:00
Ленинградец – Акрон
 1 : 1
20.08 18:00
Родина – Алания
 1 : 2
21.08 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
21.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
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