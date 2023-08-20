«Ленинградец» сыграл вничью с «Акроном» в матче первой лиги

Сегодня, 19:54
«Ленинградец» дома сыграл вничью «Акрон» в матче 6-го тура первой лиги — 1:1. Гол у хозяев на 60-й минуте забил Максим Бачинский. Гости ответили результативным ударом Давида Хубаева на 90+3-й минуте.
«Ленинградец» с 6 очками занимает 14-е место в турнирной таблице первой лиги. «Акрон» с 13 очками занимает 3-е место.
«Алания» на выезде обыграла «Родину» — 2:1. У гостей дубль на счету Николая Гиоргобиани. В составе хозяев отметился Александр Клещенко.
«Родина» с 6 очками занимает 14-е место. «Алания» лидирует в первой лиге, набрав 13 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|
2
|Алания
|6
|4
|1
|1
|8-3
|13
|
3
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
4
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
5
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
6
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
7
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
8
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
9
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
10
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
11
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Родина
|6
|1
|3
|2
|7-6
|6
|
14
|Ленинградец
|6
|1
|3
|2
|3-7
|6
|
15
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
16
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
|19.08
|17:00
|
Шинник – Кубань
|1 : 0
|19.08
|17:30
|
Сокол – Химки
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Волгарь – Енисей
|2 : 2
|20.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|0 : 0
|20.08
|17:00
|
Тюмень – Динамо Мх
|0 : 0
|20.08
|18:00
|
Ленинградец – Акрон
|1 : 1
|20.08
|18:00
|
Родина – Алания
|1 : 2
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|21.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -