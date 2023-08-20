«Ленинградец» сыграл вничью с «Акроном» в матче первой лиги

«Ленинградец» дома сыграл вничью «Акрон» в матче 6-го тура первой лиги — 1:1. Гол у хозяев на 60-й минуте забил Максим Бачинский. Гости ответили результативным ударом Давида Хубаева на 90+3-й минуте.

«Ленинградец» с 6 очками занимает 14-е место в турнирной таблице первой лиги. «Акрон» с 13 очками занимает 3-е место.

«Алания» на выезде обыграла «Родину» — 2:1. У гостей дубль на счету Николая Гиоргобиани. В составе хозяев отметился Александр Клещенко.

«Родина» с 6 очками занимает 14-е место. «Алания» лидирует в первой лиге, набрав 13 очков.