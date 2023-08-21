«КАМАЗ» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

«КАМАЗ» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 6-го тура первой лиги — 0:0.

На данный момент команда из Набережных Челнов с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ-1. Тульский клуб расположился на 14-й строчке, имея в активе 6 очков.

В следующем туре «КАМАЗ» сыграет с «Черноморцем», а «Арсенал» встретится с «Торпедо».