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Сегодня, 22:18

Масалитин оценил шансы Дзагоева вернуться в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что клубы РПЛ вряд ли подпишут полузащитника Алана Дзагоева.

«Я думаю, что клубы РПЛ — нет, а вот первая лига — может быть. Та же «Алания», к примеру, подпишет его как играющего тренера. Все-таки у него есть имя и корни есть определенные. С этой точки зрения, как играющий тренер, вполне возможно, почему нет. У него есть опыт, который надо передать молодым. Рядом с ним будет более плодотворно молодежь расти. Но надо с травмами разобраться, почему это происходит. Надо вникать, почему у него столько травм происходит, это же не просто так он берет и получает. Тут факторов очень много, начиная с питания, еще и строение его позвоночника и таза, и прочее», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

13 июня стало известно, что «Рубин» не будет продлевать контракт с Дзагоевым.

Дзагоев перешел в «Рубин» из ЦСКА в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне 32-летний футболист принял участие в 20 матчах за казанскую команду, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/13/20658860.shtml?updated
Алан Дзагоев
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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