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Сегодня, 20:13

Президент «Арсенала» Аджоев ответил на вопрос о будущем Сторожука

Алина Савинова
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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев ответил на вопрос, останется ли Александр Сторожук на посту главного тренера команды в следующем сезоне.

«Пока все в отпусках, никто ничего не знает. Через две недели все скажу», — приводит «РБ Спорт» слова Аджоева.

Сторожук возглавил «Арсенал» в январе 2023 года, сменив на посту главного тренера Олега Кононова. По итогам сезона-2022/23 команда заняла 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 41 очко.

Ранее 41-летний Сторожук работал в «Краснодаре» и «Афипсе».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/guram-adzhoev-budushhee-storozhuka-poka-vse-v-otpuskah-cherez-dve-nedeli-vse-skazhu/
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Александр Сторожук
Гурам Аджоев
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