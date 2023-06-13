Президент «Арсенала» Аджоев ответил на вопрос о будущем Сторожука

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев ответил на вопрос, останется ли Александр Сторожук на посту главного тренера команды в следующем сезоне.

«Пока все в отпусках, никто ничего не знает. Через две недели все скажу», — приводит «РБ Спорт» слова Аджоева.

Сторожук возглавил «Арсенал» в январе 2023 года, сменив на посту главного тренера Олега Кононова. По итогам сезона-2022/23 команда заняла 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 41 очко.

Ранее 41-летний Сторожук работал в «Краснодаре» и «Афипсе».