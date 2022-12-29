Министр спорта Татарстана рассказал о деталях ухода Слуцкого из «Рубина»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что «Рубин» и Леонид Слуцкий расстались без конфликтов.

Специалист покинул казанский клуб в ноябре этого года. Тренер возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года.

«Мы надеялись, что, оставшись, тренер подготовит команду и все будет хорошо, но что-то пошло не так. Принятые решения уже история. Это было обоюдное решение, не было никакой конфликтной ситуации, тренер принял такой план, но вы знаете, что эту часть сезона уже завершал исполняющий обязанности тренера. Мы выиграли два матча подряд и уже идем на третьей строчке», — сказал Леонов «РИА Новости Спорт».

Он также сообщил, что к началу зимних сборов в «Рубине» появится новый главный тренер.