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Сегодня, 17:16

Непомнящий: «Я не пророк, поэтому не знаю, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями о назначении Рашида Рахимова главным тренером «Рубина».

«Я не пророк, поэтому не знаю, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ. Не понимаю, когда работодатели меняют тренера после четырех-пяти игр. «Рубин» идет на втором месте в первой лиге. Рахимов — хороший тренер, вопросов нет. Но как получится — другой вопрос. В этом я не пророк», — приводит «Чемпионат» слова Непомнящего.

На данный момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 47 очков за 26 туров.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5065921-valerij-nepomnyaschij-ya-ne-prorok-ne-znayu-smozhet-li-rahimov-vyvesti-rubin-v-rpl.html
Валерий Непомнящий
Рашид Рахимов
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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