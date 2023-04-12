Непомнящий: «Я не пророк, поэтому не знаю, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ»

Сегодня, 17:16
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями о назначении Рашида Рахимова главным тренером «Рубина».
«Я не пророк, поэтому не знаю, сможет ли Рахимов вывести «Рубин» в РПЛ. Не понимаю, когда работодатели меняют тренера после четырех-пяти игр. «Рубин» идет на втором месте в первой лиге. Рахимов — хороший тренер, вопросов нет. Но как получится — другой вопрос. В этом я не пророк», — приводит «Чемпионат» слова Непомнящего.
На данный момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 47 очков за 26 туров.