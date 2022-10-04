Наиль Измайлов озвучил основные задачи на посту президента ФНЛ

Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов провел брифинг после оглашения результатов выборов. В ходе речи он озвучил основные задачи на посту главы лиги.

— Я пришел в лигу не так давно, 4 месяца назад. Мы недавно представляли программу на сезон, сегодня отчитывался, что мы успели сделать за этот период. Дальше был выбор за представителями клубов. Программа второго кандидата была тоже очень интересной. Предложил Шамилю поучаствовать в комитете по развитию футбола, там он сможет реализовать себя и свое видение. Спасибо клубам за доверие. Надеюсь, что мы успеем сделать многое.

— Можете сказать, чего уже удалось добиться?

— Мы, когда определяли оперативный план, [пришли к тому, что] клубы первой и второй лиг должны стать определенным такими фарм-клубами для команд премьер-лиги. Что касается коммерции и маркетинга, мы понимаем, что многие клубы стараются развиваться. Это находит отклик в этих клубах. Любой бюджет клуба состоит из двух частей: операционные бюджеты и трансфертные расходы, что должно составлять большую часть дохода, по моему мнению. Мы можем помочь с анализом штатных структур клуба, провести анализ сравнения первой лиги с премьер-лигой, мы можем попытаться помочь увеличить транспортную стоимость футболистов путем вовлечения их в медиа. Мы можем давать аналитическую информацию, которую не могут давать сами клубы. Мы создавали канал ФНЛ-Маркет, показываем там аналитическую информацию по игрокам. Еще один блок, о котором мы говорили: блок, направленный на всестороннее развитие футболистов, — запустили проект «Теория» и совместный проект в РФС. Еще один проблемный блок в первой и второй лиге — инфраструктура.

Клубы пытаются делать лучше, эффективно. «Балтика» очень активно работает в маркетинге и привлечении доходов. «Торпедо», «Знамя» труда тоже активно подключаются к этому. Очень важно, что матчи транслируются, но лига заинтересована в улучшении качества картинки.