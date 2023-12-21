Палата по разрешению споров запретила «Химкам» регистрацию футболистов

Палата РФС по разрешению споров на заседании, которое состоялось 21 декабря, приняла решение запретить «Химкам» регистрацию футболистов.

Это связано с тем, что агенты Александр Маньяков и Александр Клюев требуют взыскать с клуба задолженности по договорам о посреднических услугах в полном объеме.

«Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить посреднику Маньякову задолженность по договору о посреднических услугах от 29 июня 2023 года. Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить посреднику ИП Маньякову проценты, установленные ст. 395 ГК РФ, за нарушение сроков выплат. Обязать АНО «ФК «Химки» выплатить посреднику ИП Клюеву А.С. задолженность по договору о посреднических услугах от 15 декабря 2021 года и проценты.

Применить к АНО «ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АНО «ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед посредниками, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении РФС.