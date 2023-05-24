Полузащитником «Нефтехимика» Москвичевым интересуются два клуба РПЛ

Два клуба РПЛ заинтересованы в полузащитнике «Нефтехимика» Владимире Москвичеве, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, футболист пока отказывается продлевать контракт с нижнекамцами. В данный момент он ведет переговоры с клубами РПЛ. Отмечается, что полузащитника все устраивала в «Нефтехимике», однако ему хотелось бы сделать шаг вверх по карьерной лестнице.

В текущем сезоне Москвичев провел 29 матчей за «Нефтехимик» и отметился одной результативной передачей.

Клуб из Нижнекамска занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 41 очко за 32 тура.