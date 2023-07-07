Президент «Торпедо»: «Клотет максимально сконцентрирован на работе с командой»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о ходе строительства нового стадиона и о работе главного тренера Жозепа Клотета.

— Все по плану в постройке нового стадиона?

— Да, планируется к концу 2025 года. Все по плану. Двигаемся, как и говорили ранее, раньше сезона-2026/27 мы не сможем.

— С главным тренером «Торпедо» все стабильно?

— Все стабильно. Он работает, формировал весь тренерский штаб, тренировочный процесс. Все двигается так, как мы и планировали. Последняя игра со «Спартаком», которую, к сожалению никто не видел, была подтверждением, что мы двигаемся в правильном направлении.

— Желание главного тренера остаться в клубе стабильно?

— С его стороны, конечно. Он максимальный профессионал, выполняет все обязанности. Он погружен в работу практически двадцать четыре часа в сутки. Заставляем его периодически отдыхать. Он абсолютно спокоен. Несмотря на все что возникало в России в последние недели, он максимально сконцентрирован на работе.

«Торпедо» по итогам сезона-2022/23 заняло последнее место в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон команда начнет в первой лиге.

28 марта команду «Торпедо» возглавил испанец Жозеп Клотет.