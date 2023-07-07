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Сегодня, 14:24

Президент «Торпедо» — об уходе Кухарчука: «Он очень хотел играть в премьер-лиге»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал об усилении состава команды.

— Кого бы вам хотелось ради усиления?

— На данный момент на 90 процентов мы укомплектованы. Мы ожидаем еще четырех игроков в линию атаки.

— Уход Кухарчука можно назвать потерей?

— Только время может показать, было это потерей или нет. Илья максимально профессионален. По своим обязанностям, по тому, что он умеет делать. Он очень хотел играть в премьер-лиге. Мы сели, совершенно спокойно поговорили, и он пошел в премьер-лигу.

«Торпедо» по итогам сезона-2022/23 заняло последнее место в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон команда начнет в первой лиге.

Илья Кухарчук
ФК Торпедо (Москва)
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