Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Судейство

Сегодня, 14:00

Президент «Торпедо» Савин поделился мнением о введении в ФНЛ фонда честного судейства

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал слова президента ФНЛ Наиля Измайлова о возможном введении фонда честного судейства.

— Говорили о нововведении в фонде честного судейства. Как вам такая инициатива, считаете ли, что в РПЛ ее не хватало?

— Достаточно интересная инициатива. Поскольку многие слышали о проблемах в судействе первой и второй лиг. Если появится дополнительный стимул быть максимально непредвзятым для арбитров, конечно, только за. Тем более мы со своей стороны, когда общались с президентом лиги, полностью поддержали эту инициативу. Мы всегда говорим, что мы за максимально честное судейство. Мы готовы всячески способствовать.

По итогам сезона-2022/23 «Торпедо» заняло 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Фернандес — лучший трансфер «Зенита» летом. И удар по конкуренту
Хесус Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» за 7,5 миллиона евро
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Григорян: «Все-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые»

Президент «Торпедо»: «Клотет максимально сконцентрирован на работе с командой»