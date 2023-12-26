Президент «Торпедо» рассказал, сколько клуб зарабатывает сам

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «СЭ» рассказал, сколько зарабатывает клуб в Мелбет-Первой лиге.

— Сколько процентов от бюджета удается зарабатывать самим?

— В ФНЛ, конечно, зарабатывать гораздо сложнее, чем в РПЛ. Все доходы, в том числе спонсорские, падают из-за количества контактов с аудиторией, в сравнении с премьер-лигой. У всех спонсоров стоимость контрактов уменьшается, в том числе у букмекеров.

Посещаемость тоже уменьшается. Понимаем, что нам нужно больше работать с болельщиками, но в РПЛ на более яркие имена идет большее количество людей. У нас на данный год заложено порядка 20-30% на коммерческий доход, остальное — вложения акционеров.

В премьер-лиге, конечно, возможности куда больше. Один телеконтракт — это минимум 250-300 миллионов рублей. При этом нас в этом сезоне «Матч ТВ» показал уже восемь раз. И еще мы — команда, которая десять раз играла по понедельникам. Единственная в ФНЛ.

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.