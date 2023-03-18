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Сегодня, 08:41

«Рубин» переведет деньги от продажи билетов матча с «Волгой» пострадавшим от землетрясения в Турции

Виталий Косик
Корреспондент
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«Рубин» переведет все деньги с продажи билетов на матч 22-го тура первой лиги против «Волги» (1:0) пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Руководством клуба было принято решение оказать помощь нуждающимся и направить им средства, которые будут вырученные от продажи билетов на матч.

На прошедшем матче присутствовал легендарный турецкий футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз, который также принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции — более 49 тысяч.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/sredstva-ot-prodazhi-biletov-na-match-rubin-volga-poydut-na-blagotvoritelnost
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ФК Волга (Ульяновск)
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