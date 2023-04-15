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Сегодня, 17:56

«Рубин» разгромил «Шинник» в первом матче под руководством Рахимова

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рубин» дома обыграл «Шинник» в матче 27-го тура первой лиги — 3:0.

Голами в составе казанской команды отметились Виталий Лисакович, забивший с пенальти, Дмитрий Кабутов и Алан Дзагоев.

«Рубин» выиграл в первом матче под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова. До этого у команды была серию из четырех ничейных результатов подряд.

«Рубин» с 50 очками занимает второе место в первой лиге. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 4 очка. «Шинник» находится на восьмой строчке (36).

Россия. ФНЛ. 27-й тур
15 апр, 16:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
3:0
Шинник

В другом матче 27-го тура «Волга» и «Арсенал» не забили голов — 0:0.

Тульская команда идет на шестом месте в первой лиге с 37 очками. Ульяноский клуб занимает 17-е место (22).

Россия. ФНЛ. 27-й тур
15 апр, 16:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:0
Арсенал Т

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Рубин (Казань)
ФК Шинник
1
0
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