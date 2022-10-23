Аджоев после победы над «Волгарем»: «Первая лига очень ровный турнир. Много крепких соперников!»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал «СЭ» победу над «Волгарем» (3:2) в матче 15-го тура первой лиги.

«Непростая игра. Первая лига — очень ровный турнир. Много крепких соперников, организованных и дисциплинированных команд, поэтому борьба в большинстве матчей идет до последних минут. Сегодня мы отлично начали, забили быстрые голы и вообще весь первый тайм смотрелись хорошо. После перерыва пришлось посложнее, но самое главное, что довели игру до победы и набрали три очка. Выигрывать сегодня нужно было обязательно, и мы это сделали для наших болельщиков. Два пропущенных гола? Это наш ресурс для прогресса. Если сможем улучшить игру в обороне и будем меньше пропускать, будем побеждать более стабильно», — сказал Аджоев «СЭ».

После пятнадцати туров первой лиги «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.