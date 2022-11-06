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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о победе над «КАМАЗом» в матче 17-го тура первой лиги (1:0).
«Набираем важнейшие три очка, они могут стать определяющими в дальнейшей борьбе. Очень ценная победа. Первый тайм получился хорошим с нашей стороны. Создали достаточно моментов у чужих ворот, много атаковали. Конечно, должны были забивать больше одного гола. После перерыва шансы были и у соперника, но самое главное, что мы выстояли и выиграли.
Левашов — герой матча? Все герои, все бились и старались. Он, безусловно, выручил команду в ключевых эпизодах, но он и должен это делать. Конечно, выиграли во многом благодаря ему. Это бесспорно. Нереализованные моменты у Луценко в первом тайме? Самое главное, что эти моменты у него есть. Это важнее. Он все делает правильно, свои голы непременно забьет и обязательно поможет нам. Его вклад в сегодняшнюю победу тоже значительный», — сказал Аджоев «СЭ».
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