С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров 18 января приняла решение снять с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.

«Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Ширяев vs. ФК «Рубин». В связи с исполнением клуба решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Рубин» имеет право регистрировать новых футболистов», — говорится в заявлении РФС.

В октябре 2023 года «Рубин» объявил о расторжении контракта с защитником Максимом Ширяевым. После этого палата по разрешению споров установила, что клуб расторг соглашение без уважительных причин. «Рубин» обязали выплатить Ширяеву задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и проценты.