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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:00

«СКА Хабаровск» — «Арсенал»: трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первая лига)

Матч Мелбет-Первой лиги «СКА Хабаровск» — «Арсенал» начнется в 11.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«СКА Хабаровск».
Фото ФК «СКА Хабаровск»
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«СКА Хабаровск» сыграет на своем поле против «Арсенала» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе им. Ленина в Хабаровске, Россия. Начало — в 11:30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «СКА Хабаровск» — «Арсенал» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«СКА Хабаровск» располагается на седьмой строчке в таблице, имея в своем активе 18 очков. «Арсенал» идет на 10-й строчке в таблице, имея в своем активе 18 очков.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
14 окт, 11:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
Арсенал Т

Узнать расписание трансляций 14-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК СКА-Хабаровск
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