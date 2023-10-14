Сегодня, 21:03
«СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал» встретились в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги.
Игра проходила в Хабаровске и завершилась вничью — 1:1.
Видео лучших моментов матча «СКА-Хабаровск» — «Арсенал» опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.
В активе обеих команд по 19 очков после 14 туров. Хабаровчане идут на восьмом месте, а туляки занимают десятую строчку.
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