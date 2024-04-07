Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:57

«Нефтехимик» победил «СКА-Хабаровск», «Родина» сыграла вничью с «Соколом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Нефтехимик» на выезде победил «СКА-Хабаровск» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник нижнекамцев Данила Емельянов.

«Нефтехимик» занимает седьмое место в таблице Первой лиги с 37 очками, «СКА-Хабаровск» идет на десятой строчке с 31 очком.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур
07 апр, 14:00. Кировец (Санкт-Петербург)
СКА-Хабаровск
0:1
Нефтехимик

В параллельном матче «Сокол» дома сыграл вничью с «Родиной» — 1:1. У хозяев забил Артем Максименко, у гостей отличился Александр Клещенко.

«Родина» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ с 41 очком, «Сокол» идет на 16-й строчке с 25 очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур
07 апр, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:1
Родина

0
Читайте также
Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай
Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC
Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
«Урал» в шоке от судейства, Юран назвал арбитров «опоссумами», а Карпин недоволен ничьей с «Сочи». Что случилось 6 апреля в РПЛ
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек «Кубани» Рейхмен заявил, что в матче против «Черноморца» команда намерена победить