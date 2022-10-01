Слуцкий рассказал, повлияет ли частичная мобилизация на работу «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, может ли кто-то уехать из казанского клуба из-за введения частичной мобилизации.



«Не знаю, таких разговоров у нас пока не было и все находятся на своих рабочих местах», — сказал Слуцкий.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.