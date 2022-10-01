Руководитель тульского «Арсенала» объяснил, за счет чего удалось победить «Рубин»

1 октября, 18:26
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Рубином» в матче 12-го тура первой лиги (2:1).
«Все понимали значение этого матча. «Рубин» по всем своим возможностям, показателям, составу команда уровня РПЛ. Приятно, что во встрече с таким соперником «Арсенал» заслуженно набрал три очка. Для нас это тоже была определенная проверка. Первый тайм мы выиграли вчистую, о чем говорит и счет. После перерыва пришлось сложнее, но благодаря характеру и бойцовским качествам смогли выстоять и удержать победный счет. Это очень ценно. Теперь нужно двигаться дальше, готовиться к следующим играм. Тем более что в середине недели предстоит матч на Кубок, а потом еще одна важнейшая игра чемпионата», — сказал Аджоев «СЭ».
«Рубин» потерпел второе поражение подряд и откатился на шестое место (19 очков). «Арсенал» занимает третью строчку (22 очка).
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