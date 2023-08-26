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Сегодня, 19:38

«Сокол» проиграл «Ленинградцу» в матче первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сокол» на домашнем поле нее смог обыграть «Ленинградец» в матче 7-го тура первой лиги — 0:1.

Единственный гол забил Максим Бачинский на 65-й минуте.

«Сокол» прервал серию из пяти матчей без поражений в первой лиге. Команда с 13 очками занимает третье место. «Ленинградец» с 9 баллами находится на 10-й строчке.

Россия. ФНЛ. 7-й тур
26 авг, 17:30. Локомотив (Саратов)
Сокол
0:1
Ленинградец

Первая лига
ФК Ленинградец
ФК Сокол (Саратов)
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 6 4 1 1 13-4 13
2
 Алания 6 4 1 1 8-3 13
3
 Сокол 7 4 1 2 6-7 13
4
 СКА-Хаб. 6 3 2 1 6-2 11
5
 Тюмень 6 3 1 2 9-5 10
6
 Торпедо 6 3 1 2 7-6 10
7
 Химки 7 3 1 3 7-7 10
8
 КАМАЗ 6 3 1 2 5-5 10
9
 Шинник 6 3 0 3 7-8 9
10
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
11
 Динамо Мх 6 2 2 2 3-3 8
12
 Черноморец 6 1 5 0 5-4 8
13
 Енисей 6 2 1 3 6-7 7
14
 Родина 6 1 3 2 7-6 6
15
 Арсенал 6 1 3 2 4-7 6
16
 Нефтехимик 6 1 1 4 4-8 4
17
 Кубань 6 1 1 4 3-7 4
18
 Волгарь 7 0 2 5 5-13 2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.08 17:00
Химки – Волгарь
 0 : 0
26.08 17:30
Сокол – Ленинградец
 0 : 1
26.08 18:30
Кубань – Алания
 - : -
27.08 14:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
27.08 17:00
Акрон – Тюмень
 - : -
27.08 18:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
27.08 19:00
Динамо Мх – Шинник
 - : -
27.08 19:00
Черноморец – КАМАЗ
 - : -
28.08 19:00
Арсенал – Торпедо
 - : -
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