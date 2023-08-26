«Сокол» проиграл «Ленинградцу» в матче первой лиги

Сегодня, 19:38
«Сокол» на домашнем поле нее смог обыграть «Ленинградец» в матче 7-го тура первой лиги — 0:1.
Единственный гол забил Максим Бачинский на 65-й минуте.
«Сокол» прервал серию из пяти матчей без поражений в первой лиге. Команда с 13 очками занимает третье место. «Ленинградец» с 9 баллами находится на 10-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|
2
|Алания
|6
|4
|1
|1
|8-3
|13
|
3
|Сокол
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
4
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
5
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
6
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
7
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
8
|КАМАЗ
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|
9
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
10
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
11
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
12
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
13
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
14
|Родина
|6
|1
|3
|2
|7-6
|6
|
15
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
16
|Нефтехимик
|6
|1
|1
|4
|4-8
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|0 : 0
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|0 : 1
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|- : -
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|- : -
|27.08
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|- : -
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -