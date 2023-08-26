«Сокол» проиграл «Ленинградцу» в матче первой лиги

«Сокол» на домашнем поле нее смог обыграть «Ленинградец» в матче 7-го тура первой лиги — 0:1.

Единственный гол забил Максим Бачинский на 65-й минуте.

«Сокол» прервал серию из пяти матчей без поражений в первой лиге. Команда с 13 очками занимает третье место. «Ленинградец» с 9 баллами находится на 10-й строчке.