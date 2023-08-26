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Сегодня, 20:32

«Алания» победила «Кубань» на выезде и вышла на первое место в Первой лиге

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Алания» обыграла «Кубань» на выезде в матче 7-го тура Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 11-й минуте забил нападающий владикавказцев Ислам Машуков.

«Алания» возглавила турнирную таблицу Первой лиги с 16 очками в 7 матчах. «Кубань» занимает 17-ю строчку с 4 очками в 7 играх.

Россия. ФНЛ. 7-й тур
26 авг, 18:30. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:1
Алания

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Кубань
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 7 5 1 1 9-3 16
2
 Акрон 6 4 1 1 13-4 13
3
 Сокол 7 4 1 2 6-7 13
4
 СКА-Хаб. 6 3 2 1 6-2 11
5
 Тюмень 6 3 1 2 9-5 10
6
 Торпедо 6 3 1 2 7-6 10
7
 Химки 7 3 1 3 7-7 10
8
 КАМАЗ 6 3 1 2 5-5 10
9
 Шинник 6 3 0 3 7-8 9
10
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
11
 Динамо Мх 6 2 2 2 3-3 8
12
 Черноморец 6 1 5 0 5-4 8
13
 Енисей 6 2 1 3 6-7 7
14
 Родина 6 1 3 2 7-6 6
15
 Арсенал 6 1 3 2 4-7 6
16
 Нефтехимик 6 1 1 4 4-8 4
17
 Кубань 7 1 1 5 3-8 4
18
 Волгарь 7 0 2 5 5-13 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.08 17:00
Химки – Волгарь
 0 : 0
26.08 17:30
Сокол – Ленинградец
 0 : 1
26.08 18:30
Кубань – Алания
 0 : 1
27.08 14:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
27.08 17:00
Акрон – Тюмень
 - : -
27.08 18:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
27.08 19:00
Динамо Мх – Шинник
 - : -
27.08 19:00
Черноморец – КАМАЗ
 - : -
28.08 19:00
Арсенал – Торпедо
 - : -
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