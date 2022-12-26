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Сегодня, 15:38

Стало известно, кто занимается селекцией «Рубина»

Виталий Косик
Корреспондент
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Селекцией «Рубина» на данный момент занимается бизнесмен Дмитрий Самаренкин, сообщает «РБ Спорт».

С 2011 по 2012 год Самаренкин был президентом казанского клуба, по ходу работы у него возникли разногласия с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым. По итогам которых все закончилось отставкой Самаренкина по собственному желанию. Президент клуба заявил, что с Бердыевым у него разные взгляды на футбол.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги ФНЛ, набрав 37 очков за 20 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/selektsiej-rubina-zanimaetsya-dmitrij-samarenkin/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Самаренкин
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