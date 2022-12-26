Стало известно, кто занимается селекцией «Рубина»

Селекцией «Рубина» на данный момент занимается бизнесмен Дмитрий Самаренкин, сообщает «РБ Спорт».

С 2011 по 2012 год Самаренкин был президентом казанского клуба, по ходу работы у него возникли разногласия с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым. По итогам которых все закончилось отставкой Самаренкина по собственному желанию. Президент клуба заявил, что с Бердыевым у него разные взгляды на футбол.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги ФНЛ, набрав 37 очков за 20 матчей.