Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:41

«Спартак» начал работу по возрождению второй команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в данный момент идет обсуждение организационных вопросов, в том числе определяется место для проведения домашних матчей. Также идет подбор кандидатов на пост главного тренера «Спартака-2». На эту должность может быть назначен специалист из молодежной структуры клуба, но не исключен и вариант с приглашенным тренером. Планируется, что вторая команда красно-белых будет заявлена во Вторую лигу.

«Спартак-2» был создан в мае 2013 года. Начиная с сезона-2015/16, команда выступала в Футбольной национальной лиге. Лучшим результатом «двойки» стало пятое место в сезоне-2015/16.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-nachal-rabotu-po-vozrozhdeniyu-vtoroy-komandy-1450337/
Футбол
Первая лига
ФК Спартак-2 (Москва)
3
4
Читайте также
Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сенников объяснил, почему Самошникову стоит переходить в «Локомотив», а не в «Зенит»