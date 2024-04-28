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Сегодня, 16:17

Тихонов раскритиковал судейство в матче с «Волгарем»: «На нашу игру опять назначен арбитр, который пять лет не судил в ФНЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» высказался о работе судейской бригады во главе с Максимом Чембулатовым в матче 30-го тура первой лиги с «Волгарем» (1:1).

В прошедшей встрече 33-летний арбитр не назначил два пенальти в ворота астраханской команды на 65-й и 71-й минутах.

«Сегодня опять было несколько ошибок. Опять на наш матч был назначен арбитр, который пять лет не судил в ФНЛ. Сегодня не назначили два чистых пенальти», — сказал Тихонов «СЭ».

На данный момент «Енисей» занимает 7-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков. «Волгарь» идет 17-м (27).

Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Енисей
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