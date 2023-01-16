Тренер «Рубина» Кузьмин: «Меня никто не отстранял, я жду встречи с руководством»

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин объяснил, почему отсутствует на сборе команды в Турции.

«Я жду встречи с руководством. Еще ни с кем не общался. Я взял в клубе бумагу, которая дает мне право работать дистанционно. «Бизнес Online» написал, что меня отстранили. Меня никто не отстранял. Просто новый тренер набрал свою команду. Я туда не вхожу, что в принципе нормально. Каждый тренер набирает себе помощников. Сейчас я нахожусь дома, с семьей», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмина.

Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина» в 2019 году. При нем сменилось три главных тренера: Курбан Бердыев, Роман Шаронов и Леонид Слуцкий.

На данный момент казанский клуб занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 37 очков.