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Сегодня, 21:27

Тренер «Рубина» Кузьмин: «Меня никто не отстранял, я жду встречи с руководством»

Алина Савинова
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Тренер «Рубина» Олег Кузьмин объяснил, почему отсутствует на сборе команды в Турции.

«Я жду встречи с руководством. Еще ни с кем не общался. Я взял в клубе бумагу, которая дает мне право работать дистанционно. «Бизнес Online» написал, что меня отстранили. Меня никто не отстранял. Просто новый тренер набрал свою команду. Я туда не вхожу, что в принципе нормально. Каждый тренер набирает себе помощников. Сейчас я нахожусь дома, с семьей», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмина.

Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина» в 2019 году. При нем сменилось три главных тренера: Курбан Бердыев, Роман Шаронов и Леонид Слуцкий. 

На данный момент казанский клуб занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 37 очков.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kuz-min-v-rubine-menya-nikto-ne-otstranyal-zhdu-vstrechi-s-rukovodstvom/
Олег Кузьмин
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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