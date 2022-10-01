«Балтика» в большинстве обыграла «Уфу» на выезде благодаря двум голам в концовке матча

1 октября, 13:40
«Балтика» обыграла «Уфу» на выезде в матче 12-го тура Первой лиги — 2:0.
Уфимцы завершили игру в меньшинстве — на 54-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Алексей Никитин. Защитник «Балтики» Кирилл Маляров забил первый гол на 86-й минуте, а полузащитник калининградцев Данил Кленкин установил окончательный счет на 90+1-й минуте встречи.
«Балтика» с 25 очками в 12 матчах лидирует в турнирной таблице Первой лиги, «Уфа» с 13 очками в 12 играх идет на 12-й строчке.
В следующем туре «Балтика» примет на своем поле «Нефтехимик», а «Уфа» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо». Оба матча пройдут 9 октября.
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