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Сегодня, 21:54

Источник: «Уфа» собирается подать протест на результат матча с «Динамо» из-за возможного нарушения лимита

Виталий Косик
Корреспондент
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«Уфа» намерена подать протест на результат матча 29-го тура первой лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0), сообщает Metaratings.ru.

В башкирском клубе считают, что гости шесть минут играли без футболиста 2001 года рождения или младше, который по регламенту турнира должен присутствовать на поле в течение всего матча.

На 65-й минуте вместо Эрбола Атабаева на поле вышел Руслан Лисакович, младший брат форварда «Рубина» Виталия Лисаковича. Оба игрока подходят по возрасту, но не являются гражданами России.

Игроки из стран Евразийского экономического союза не считаются в России легионерами. В махачкалинском клубе считают, что имела место путаница в идентификации статуса игрока в заявочной системе.

Источник: https://metaratings.ru/news/ufa-sobiraetsya-podat-protest-na-rezultat-matcha-s-dinamo-iz-za-vozmozhnogo-narusheniya-limita-246973/
Футбол
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