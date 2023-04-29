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Гаджиев — о протесте «Уфы»: «Пусть наложат санкции против себя или организаций»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что «Уфа» собирается подать протест собирается подать протест на результат матча Первой лиги (0:0) из-за возможного нарушения лимита.

«Они разберутся, было нарушение регламента или нет. По протоколу организаций проведений соревнований, вышедший на поле игрок находился в обойме лимитчиков. Пусть они разбираются, есть протокол, в нем игрок — лимитчик. Поэтому боковой судья его допустил.

Комиссия будет решать. Будут ли какие-то санкции? Не знаю, пусть наложат санкции против себя или организаций, проводящих соревнования. Боковой написал в протоколе, что футболист находится в списке лимитчиков», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

Игроки из стран Евразийского экономического союза не считаются в России легионерами. В махачкалинском клубе считают, что имела место путаница в идентификации статуса игрока в заявочной системе.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-o-vozmozhnom-proteste-ufy-pust-nalozhat-sankcii-protiv-sebya-ili-organizacii-provodyashikh-sorevnovaniya-246983/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Уфа
Гаджи Гаджиев
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Источник: «Уфа» собирается подать протест на результат матча с «Динамо» из-за возможного нарушения лимита

В Первой лиге прокомментировали протест «Уфы» на нарушение лимита в матче с «Динамо»