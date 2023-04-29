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В Первой лиге прокомментировали протест «Уфы» на нарушение лимита в матче с «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В Первой лиге прокомментировали подачу «Уфой» протеста на результат матча 29-го тура с махачкалинским «Динамо» (0:0) из-за возможного нарушения лимита.

«Протест «Уфы» в рапорте делегата матча зафиксирован. Вся проблематика заключается в том, что действительно поменяли футболиста Атабаева на Лисаковича. Данный прецедент впервые в лиге. Возможно, имело место техническое несовершенство электронной системы, которая ошибочно указала футболиста как молодого. Будем разбираться», — приводит Metaratings.ru слова представителя пресс-службы Первой лиги.

Игроки из стран Евразийского экономического союза не считаются в России легионерами. В махачкалинском клубе считают, что имела место путаница в идентификации статуса игрока в заявочной системе.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-pervoi-lige-otreagirovali-na-protest-ufy-na-rezultat-matcha-s-makhachkalinskim-dinamo-246984/
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Уфа
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