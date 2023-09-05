В «Торпедо» прокомментировали работу бригады арбитра Панина на игре с «Родиной»

Сегодня, 11:20
4 сентября московский клуб проиграл «Родине» со счетом 0:2. Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет раскритиковал судейскую бригаду.
— Клотет обрушился на судейство после матча. Ваша точка зрения на судейство?
— Судейский корпус нам расскажет, Жозеп сказал свое мнение. Мне кажется, это не самый лучший матч в карьере Игоря Панина.
— Какие конкретные претензии для рассмотрения ЭСК?
— Мы говорили, что не будем погружаться в эту историю — есть инспектор. Результат работы арбитра будет виден по назначению на следующие матчи. Мы писать претензии не будем. Хотим играть в футбол, сегодня из 95 минут играли в футбол даже меньше 45 минут чистого времени. Мы любим футбол за то, чтобы была игра, а у нас сегодня долго мячи вводили, как только начинался футбол, сразу на свистки садились. Болельщики хотят динамики, — цитирует Савина «РБ Спорт».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
4
|Тюмень
|8
|4
|1
|3
|12-8
|13
|
5
|Шинник
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Родина
|8
|3
|3
|2
|13-7
|12
|
7
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
8
|КАМАЗ
|8
|3
|3
|2
|6-6
|12
|
9
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
10
|СКА-Хаб.
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
11
|Торпедо
|8
|3
|2
|3
|8-9
|11
|
12
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
13
|Арсенал
|8
|2
|4
|2
|7-9
|10
|
14
|Ленинградец
|8
|2
|4
|2
|5-8
|10
|
15
|Черноморец
|8
|1
|7
|0
|5-4
|10
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|8
|1
|1
|6
|5-13
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|1 : 2
|2.09
|18:00
|
Алания – Енисей
|2 : 1
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|1 : 1
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|0 : 2
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|1 : 0
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|0 : 0
|3.09
|17:00
|
КАМАЗ – Ленинградец
|1 : 1
|4.09
|17:00
|
Тюмень – Арсенал
|1 : 2
|4.09
|19:30
|
Родина – Торпедо
|2 : 0