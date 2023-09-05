Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:28

Махачкалинское «Динамо» арендовало Костюкова у «Рубина»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Рубина» Михаил Костюков перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт казанского клуба.

32-летний нападающий выступал за «Рубин» с 2021 года. Всего за казанский клуб он провел 38 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

После восьми туров махачкалинское «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/mihail-kostyukov-prodolzhit-karieru-v-mahachkalinskom-dinamo
Михаил Костюков
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
Обсудить
Читайте также
Стали известны критерии World Aquatics к российским пловцам для допуска на соревнования
«Россия — хоккейная страна. Что выиграл наш футбол?» Большой разговор с Владимиром Крикуновым
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
The Economic Times сообщило о планах Индии переименовать страну в Бхарат
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
4
 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
5
 Шинник 8 4 1 3 9-9 13
6
 Родина 8 3 3 2 13-7 12
7
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
8
 КАМАЗ 8 3 3 2 6-6 12
9
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
10
 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
11
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
12
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
15
 Черноморец 8 1 7 0 5-4 10
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 8 1 1 6 5-13 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 - : -
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 - : -
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 - : -
10.09 00:00
Алания – Тюмень
 - : -
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
10.09 13:30
Енисей – Родина
 - : -
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 - : -
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 - : -
11.09 19:30
Торпедо – Акрон
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Торпедо» прокомментировали работу бригады арбитра Панина на игре с «Родиной»