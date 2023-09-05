Махачкалинское «Динамо» арендовало Костюкова у «Рубина»

Нападающий «Рубина» Михаил Костюков перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт казанского клуба.

32-летний нападающий выступал за «Рубин» с 2021 года. Всего за казанский клуб он провел 38 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

После восьми туров махачкалинское «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков.