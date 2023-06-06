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Сегодня, 00:57

Вратарь «Родины» Сангаре: «Русский народ определенно не расисты»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский вратарь «Родины» с малийскими корнями Давид Сангаре поделился мнением о том, что в России много расистов.

«Русский народ — не расисты, определенно. В мой адрес были отдельные выкрики от болельщиков, но не считаю это расизмом: скорее просто попытка вывести соперника из себя, а не целенаправленная ненависть к людям другой расы. Было и смешное. В детстве несколько раз приходилось объяснять пацанам, что люди с темным цветом кожи тоже могут загорать. Причем даже сильнее, чем когда кожа светлее. Известный факт, но у многих глаза на лоб лезли (смеется)», — приводит слова Сангаре Sport24.

В текущем сезоне 22-летний россиянин 24 матча за «Родину», в которых пропустил 23 мяча и 10 раз сыграл на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-05-vratar-rodiny-sangare-russkiy-narod-opredelenno-ne-rasisty
ФК Родина
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