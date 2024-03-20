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Мелбет-Первая Лига

20 марта, 09:05

Крижан: «В этом сезоне «Родине» надо занять первое либо второе место»

Алина Савинова
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Защитник «Родины» Митя Крижан поделился впечатлениями от матча с «Кубанью» в 23-м туре Мелбет-Первой лиги (1:0).

«Концовка получилась нервной? Так бывает. Это все психология. «Кубань» начала владеть мячом, поэтому мы сели назад. «Родина» все сделала хорошо, поэтому мы выиграли 1:0», — приводит «РБ Спорт» слова Крижана.

Также футболист рассказал о цели команды в этом сезоне.

«Выйти в РПЛ. В прошлом сезоне не получилось занять первое либо второе место. Надо пытаться в этом», — добавил он.

«Родина» набрала 37 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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