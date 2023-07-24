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Сегодня, 22:08

Клотет — о матче с «Химками»: «Наконец-то команда поняла мои требования»

Виталий Косик
Корреспондент
«Торпедо» благодарит болельщиков за поддержку.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал победу своей команды в матче второго тура первой лиги с «Химками» (2:1).

«Я очень счастлив. Наконец-то команда поняла мои требования. Я им объяснил, что у нас сегодня очень важное дерби. Они выполнили все, что я просил: не поддавались эмоциям, сыграли прагматично. Мы были хороши в завершении атак. Бабурин? Он хороший вратарь. Я его полностью поддерживаю — он играет уверенно. Сегодняшняя ошибка ничего не означает. Ситуация требует анализа, да, нам нужно было закрывать ту зону лучше. Но фола не было, я считаю. В любом случае, уважаю решение судьи», — приводит слова Клотета пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо» одержало вторую победу подряд в первой лиге. В следующем туре они встретятся с «Черноморцем», матч пройдет 30 июля.

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
Жозеп Клотет
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