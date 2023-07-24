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24 июля, 23:59

Талалаев — о матче с «Торпедо»: «Считаю, что во всех компонентах игры моя команда была сильнее»

Виталий Косик
Корреспондент
Андрей Талалаев (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче второго тура первой лиги с «Торпедо» (1:2).

«Команда играла хорошо, я в целом доволен матчем. Будем работать над стандартами и реализацией. Считаю, что во всех компонентах игры моя команда была сильнее. Единственное, в чем мы уступили — замены. Я не совсем удовлетворен, как люди вышли на замену, но и в этом есть ошибки тренерского штаба. Мы хотели дожать соперника и все замены сделали на атаку. У нас не все поняли, куда мы попали. Здесь мало быть большими игроками, в первой лиге нужно бороться», — заявил Талалаев на пресс-конференции после матча.

«Химки» потерпели второе поражение подряд в матчах первой лиги. В следующем туре подмосковная команда сыграет с «Нефтехимиком» 30 июля.

Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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