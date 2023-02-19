«Украинцы старались толпой поймать нас по одному. А увидев полицию — разбежались». Интервью защитника «Шинника» Даниила Петрунина о драке с игроками «Миная»

Правда об инциденте в Турции от первого лица.

13 февраля информпространство взорвала новость из Анталии: футболисты украинского клуба «Минай» напали на игроков «Шинника» в отеле Royal Seginus, где обе команды собирались проводить очередной сбор. Версии случившегося плодились чуть ли не ежеминутно, среди них появлялись и откровенно бредовые — якобы все россияне были пьяны, один из них в таком состоянии зашел в женский туалет, где стал приставать к девушке, а минайцы просто заступились за нее.

На самом деле имела место спланированная провокация — в этом я убедился после разговора с защитником ярославцев Петруниным, непосредственным участником событий.

Они готовились заранее

— Что происходило в день конфликта? Может быть, заранее возникали какие-то подозрения?

— Нет. Заехали в отель, народу там в принципе вообще не было. Всем выдали ключи от номеров, команда пошла по комнатам вещи занести. А ближе к вечеру мы с ребятами собрались в лобби — выпить кофе, пообщаться. Сидим-сидим, вдруг слышим возгласы: «Слава России!» Выкрикивал человек не славянской внешности.

— Это не представитель «Шинника», обычный постоялец?

— Да. Потом он ушел, а как выяснилось позже, затем его в туалете избили футболисты «Миная».

— То есть все началось не с того, что кто-то из вашей команды зашел в уборную и там на него напали?

— Да. Тому мужчине досталось уже потом, после нашего конфликта с украинцами. Мы узнали об этом после инцидента.

— Тогда как все происходило? Что вызвало агрессию украинцев?

— Поняли так: кто-то из игроков «Миная» услышал крики: «Слава России!» или, может, им передали. Мы сидим в лобби, ребята говорят, мол, пора расходиться по номерам, а я сказал, что останусь и приду чуть позже. Задержался вместе с начальником команды Сергеем Юрьевичем Константиновым. Еще минут 20-30 посидели, и я сказал: «Юрич, пойдемте по комнатам». Как оказалось, в момент, когда я отошел в туалет, к Константинову подошли человек пять в форме «Миная» и попросили на видео спеть гимн Украины.

Когда вернулся, то увидел, что Юрича уже нет. Пошел к лифтам. Когда доехал до своего этажа и двери открылись, то передо мной стояли четверо украинцев. Далее мне было сказано: «Ты по-русски разговариваешь». Я ответил: «Да». После этого мне в грудь нанесли удар. Понимал, что в драке сразу с четырьмя шансов не много — и побежал на одного, тот упал. Чуть отбежал и говорю: «Если хотите что-то выяснить, то давайте один на один, а не толпой». Но они помчались за мной все вместе.

Выскочил на лестницу, там встретились охранники отеля. Они стали удерживать украинцев, а один — меня уводить. Я стал скорее хвататься за телефон, потому что когда был на лестнице, то краем глаза посмотрел на наш этаж — там уже стояло человек тридцать из «Миная» или даже больше. Начал набирать всем нашим, кто есть в комнатах, чтобы собрались, подготовились и вышли.

Охрана сопроводила меня на этаж «Шинника», там два-три секьюрити разнимали, при этом среди толпы украинцев человек пять стояли с телефонами наготове. Мне показалось, что конфликт спланирован — видимо, хотели все записать на видео: пять человек подошли к одному внизу, ко мне около лифта, в общем, собрались группой, приготовились заранее. Многие, повторю, держали в руках телефоны — если бы все происходило спонтанно, то такого не было бы. Да и такого количества людей — тоже.

— Когда вы пришли на этаж «Шинника» вместе с охранниками, там какая стадия конфликта была — драка? Вот эта толпа в тридцать человек — что они делали?

— Там шли разговоры на повышенных тонах. Украинцы надвигались на нас, орали: «Слава Украине!», «Почему вы наших детей убиваете?» и тому подобные политические возгласы. У нас старший разговаривал с ними, спрашивал: «Чего вы хотите?» И они все это на видео снимали. Я понял, что обстановка накаляется. Но у нас никто не собирался никуда уходить — хотя сами понимаете, что такое почти трехкратное преимущество в драке. Один из «Миная» начал ногами прыгать, всех остальных завел, ну и я ударил — вот это попало на завирусившееся в соцсетях видео. Именно тот эпизод украинцы вырезали и выложили в интернет.

— По версии отеля, представители и «Миная», и «Шинника» находились в состоянии алкогольного опьянения. Как прокомментируете?

— Ничего подобного — мы только кофе пили. Не в отпуск же приехали. Такая версия только гостинице и выгодна.

Вадим Евсеев.

Евсеев встал бы за команду

— Я правильно понимаю, что все произошло в день заезда в гостиницу?

— Да-да. Мы только прибыли в новый отель, разместились, спустились в лобби, время уже довольно позднее было. И в течение часа все началось.

— А когда ехали, знали, что там живет украинская команда? Вас кто-то предупреждал?

— Нет, до какого-то момента никого из «Миная» не было видно, об этом никто даже не догадывался.

— Как ситуация разрешилась?

— Когда началась драка, пошли удары, нас разнимало человека четыре: полицейские и администрация отеля. На подмогу вызвали еще несколько нарядов полиции, прибыло где-то десять сотрудников с наручниками, сказали: «Давайте заканчивайте». И украинцы все дружно ушли.

— То есть вначале телефоны наготове держали, а как только запахло жареным, сразу же «ударили по тапкам»?

— Да, они тут же убежали, и все. А нас разослали по разным этажам и полицию на них поставили.

— Неоднократно видел в соцсетях высказывание, ставшее мемом: «Минаю» сильно повезло, что Вадим Валентинович Евсеев уже спал, а иначе не поздоровилось бы. Как думаете, главный тренер помог бы футболистам?

— Мне кажется, да — потому что он всегда и везде за команду. У меня такое впечатление, там уже стало не важно, главный тренер или второй — все, наверное, пошли бы. В обиду у нас никто никого не даст. У нас — отличный коллектив, в котором своих не бросают.

— А когда Евсеев постфактум узнал о конфликте, какой была реакция?

— Это на следующий день произошло. Мы спустились в лобби, там находился Вадим Валентинович — обсуждал случившееся с представителями нашей команды, подозвал меня. Главный тренер попросил вкратце описать всю ситуацию — я рассказал, и он меня отпустил. Потом нас не собирал специально и ничего особо не говорил. Может, еще собрание будет.

— Правильно понимаю, что и «Шинник», и «Минай» отель покинули — разъехались по другим?

— Да, и нам сказали переезжать, и украинцам.

— Далеко пришлось перебираться?

— Минут 20-30 езды.

— Вы лично пострадали в инциденте? И вообще много ли ребят травмированы?

— Одному парню досталось сильно — защитнику Артему Семейкину, который родом из Белгорода. Больше ни у кого повреждений нет.

— Семейкин при каких обстоятельствах получил ущерб здоровью?

— Как мне рассказали, он вышел на толпу, и ему стали кричать что-то типа: «Слава Украине!», Артем ответил: «Слава России!» — после этого началось избиение.

— То есть целая свора на одного набросилась?

— Артем стал к нам выбегать — в этот момент и попал под раздачу.

Футболисты «Шинника».

Мы отстаивали свою честь. Готовы к этому и в будущем

— Не хотелось бы, конечно, но, если бы такая ситуация повторилась, как команда отреагировала бы?

— Мы отстаивали бы свою честь. Особенно после того, как украинцы ходили толпой, старались вылавливать по одному и все это снимали на камеру.

— Ваше отношение к украинским футболистам в целом, не только из «Миная», после всего этого изменилось?

— Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать. Игроки «Миная» так и орали: «Убьем вас!» Понятно, что такое вызывает соответствующую ответную реакцию. Но это не относится ко всем украинским футболистам. Уверен, среди них есть адекватные, но действия тех, кто из «Миная», цензурными словами описать сложно, особенно в отношении нашего начальника команды. Это просто уму непостижимо.

— Кричали на русском или на своем языке?

— Некоторые — на русском, кто-то — на украинском.

— Вы что-нибудь понимали?

— По-украински — нет, на нем вопили издалека. А те, кто стоял в первых рядах, по-русски более-менее говорят.

— Инцидент как-то повлиял на работу «Шинника»?

— Не особо — тренировочный процесс идет, в команде все нормально. Настраиваемся на решение задач во второй части сезона.