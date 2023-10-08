Бердыев против дерзкого «Акрона» и проверка для «Торпедо». Превью 13-го тура Первой лиги

«СЭ» — о главных матчах выходных в Мелбет-Первой лиге.

«Динамо» Махачкала — «Акрон»

У махачкалинцев были шансы на выход в РПЛ и в прошлом году, но в конце чемпионата команде не хватило опыта и запаса прочности. На этот раз динамовцев выводят на новый уровень Курбан Бердыев и Шамиль Газизов. С их приходом «Динамо» укрепило состав: теперь в команде не только местные футболисты, но и несколько легионеров хорошего уровня.

Большое влияние оказывают Эгаш Касинтура, хорошо знакомый Газизову по «Уфе», и нигериец Самину Абдуллахи, который до этого играл в «Велесе». Лучший бомбардир — воспитанник ЦСКА Сердер Сердеров, успевший поиграть во многих клубах России, а также в Польше, Хорватии, Венгрии, Казахстане и Узбекистане. Кроме того, в составе «Динамо-Махачкала» есть Руслан Лисакович, брат нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича, и Михаил Костюков, на счету которого больше сотни матчей в РПЛ. Вся эта банда и тащит махачкалинцев в «вышку» — после 12 туров команда занимает первое место в лиге.

В выходные к подопечным Бердыева в Махачкалу приедет «Акрон», весной пошумевший в Кубке России. Тольяттинцы на данный момент занимают шестую строчку в Первой лиге, но в случае победы они могут залететь сразу в топ-3. Команда Евгения Калешина, одного из самых перспективных тренеров России, успешно начала сезон, одержав четыре победы подряд. Однако после этого случился спад — в последних восьми встречах «Акрон» победил лишь однажды.

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Предстоящая игра станет для команд третьей в истории противостояния. В прошлом сезоне была ничья в Махачкале (1:1) и победа «Акрона» на своем поле (2:0).

«Тюмень» — «Торпедо»

«Тюмень», вернувшаяся в Первую лигу, идет неожиданно высоко: после 12 туров у команды 19 очков и победы над «Химками», «Енисеем», «Акроном» и «Шинником». Лидерами тюменцев в атаке являются воспитанник «Урала» Евгений Татаринов, у которого 3+2 по системе «гол+пас», и Виталий Шитов, взятый в аренду у «Спартака», — у него один гол и три ассиста.

В «Торпедо» за последние полгода уже дважды сменился тренер. Испанец Пеп Клотет, который весной сменил Андрея Талалаева, совсем недавно был уволен. И пожалуй, что справедливо: «Торпедо», имея один из сильнейших составов в Первой лиге, в 12 турах набрало 17 очков и занимает лишь 10-е место. Последней каплей для руководства клуба стало домашнее поражение от скромного «Ленинградца». Ранее «Торпедо» проваливалось с «Соколом» и «КАМАЗом», которых нельзя причислить к топ-клубам Первой лиги.

В составе «Торпедо» много знакомых имен: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Юрий Журавлев, Игорь Горбунов, Владимир Москвичев, Даниил Шамкин, Дмитрий Полоз и, конечно же, вечный Игорь Лебеденко. При этом тащит автозаводцев перуанец Йорди Рейна, который успел поиграть за «РБ Зальцбург» и клубах МЛС — у него в нынешнем сезоне три забитых мяча и две голевых передачи.

«Химки» — «Алания»

Главный матч тура как с точки зрения вывески, так и турнирного положения команд. «Алания» делит первое место по набранным очкам с лидирующим «Динамо-Махачкала», у «Химок» 20 баллов и третья строчка. Интересно, что последний раз «Химки» и «Алания» играли между собой в 2011 году. Тогда команды также выступали в Первой лиге: в первом матче была зафиксирована ничья, а во второй встрече сильнее оказалась «Алания».

Есть и переплетения между командами в плане игроков. Форвард «Химок» Аршак Корян в прошлом сезоне на правах аренды выступал как раз за «Аланию». То же самое касается и Хетага Хосонова, который провел во владикавказском клубе три года, а теперь выступает за «Химки». Хосонов, кстати, в этом сезоне крайне результативен (уже четыре гола) и наверняка хочет забить своему бывшему клубу.

«Алании» не поможет Алан Багаев, у которого перебор желтых карточек, а также Давид Дзахов, восстанавливающийся после травмы. Отсутствует и узбекский форвард Хусаин Норчаев — он уехал на Азиатские игры. У «Химок», по официальным данным, травмированных нет.

Мелбет-Первая лига, другие матчи 13-го тура

«Шинник» — «Енисей» — 1:1

«Арсенал» — «Сокол» (8 октября, 17.00)

«Волгарь» — «КАМАЗ» (8 октября, 17.00)

«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск» (8 октября, 17.00)

«Кубань» — «Родина» (8 октября, 17.30)

«Ленинградец» — «Черноморец» (8 октября, 18.00)