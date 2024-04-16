Яркие события 27-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Талалаев: «Проигран бой, сражение — впереди»

«Химки» неожиданно дома уступили «Шиннику» (0:1). Весной команда Андрея Талалаева играет с серьезными перепадами: уже три поражения в шести турах ФНЛ.

И ведь не сказать, что в поединке с ярославцами красно-черные выглядели совсем уж беззубо впереди. Так, Руденко прошил стенку ударом со штрафного — гостей спас Довбня. Голкипер «Шинника» вновь оказался на высоте, когда Исаенко со средней дистанции коварно стрелял в правый от себя угол. Перед перерывом Хосонова вывели на ударную позицию. Экс-игрок ЦСКА пробил, откровенно говоря, не слишком удачно, но и Довбня опять не сплоховал.

«Шинник» терпел и дождался своего шанса на 62-й минуте. Арендованный у «Родины» Андреев воспользовался неразберихой между Обуховым и защитниками, проткнув мяч в ворота. 0:1. Это уже 9-й гол 22-летнего нападающего в нынешнем сезоне.

— Хорошая игра, поблагодарил команду. Не хватило мастерства в завершающей стадии атаки. По нашим воротам был один удар в первом тайме. Один, не знаю, удар это или нет, во втором уступили 0:1. Похвалю футболистов соперника: терпели, дождались, реализовали. Нам есть над чем работать. Проигран конкретный бой, но сражение еще впереди. Все теряют очки, ничего критического не произошло. Мы знаем свои цели, мы к ним придем, — заявил на пресс-конференции Андрей Талалаев.

Щербаченко:

— Первые 20 минут хозяевам явно не удались. Неслучайно Андрей Викторович Талалаев так эмоционально реагировал на действия своих подопечных. Ярославцы смотрелись целостнее, имели неплохие подходы, угрожали после стандартов. «Химки» вскоре перехватили инициативу. Герой первого тайма — Довбня, совершивший три добротных спасения.

И все-таки хозяева выглядели какими-то тяжеловатыми, мало было конструктива. Тут надо отдать должное «Шиннику», который здорово повязал соперника. У Руденко, у вышедшего на замену Коряна мало что получалось впереди. Довбня после перерыва уже остался без работы. Гости же свой момент подкараулили, Андреев оказался расторопным в чужой вратарской — 0:1.

При этом не понял, почему лайнсмен на 90-й минуте зафиксировал офсайд у Журавлева. Грубейшая ошибка судьи! Журавлев с дальней штанги отдавал передачу в центр партнеру, который должен был замыкать прострел. Убойнейший момент! Чем руководствовался помощник судьи?! Неприятно удивлен его вердиктом.

По своему опыту знаю, что, когда твоя команда решает задачу, не всегда получается играть красиво. «Химки» могли одержать трудовую победу, но здорово проявили себя Довбня и Гогуа. Так что это поражение красно-черных катастрофой не назовешь. Так бывает... «Шинник» поймал свой шанс. Хотя, возможно, даже у Андреева, когда он отбирал мяч и забивал гол, была опасная игра. Но тут у меня нет 100-процентной уверенности. А вот в моменте с Журавлевым, как заметил выше, судья точно допустил серьезную ошибку.

Калешин: «С этим позором придется жить»

«Алания» в глубоком кризисе? После поражения от «Черноморца», ничьей с «Ленинградцем» команда Евгения Калешина была бита в Красноярске. 1:4!

Рулевой «Енисея» Андрей Тихонов в середину поля вместо получившего травму в прошлом туре Раздорских выпустил опытного Гащенкова. На острие атаки «барсов» вернулся отбывший дисквалификацию Машуков.

Красноярцы смяли владикавказцев в первые полчаса матча, забив три безответных мяча. 22-летний левый полузащитник Мазурин, который два года выступал в «Алании», явно прогрессирует в нынешнем сезоне. В дебюте встречи он легко убежал от Даурова, ворвался в штрафную, сблизился с Цаллаговым и из-под него закрутил мяч в дальний верхний угол.

«Алания» могла вернуться в игру довольно быстро. 19-летний Гаглоев имел все шансы забить самый красивый гол в туре, если бы не блестящий прыжок Ставера. Голкипер хозяев вытащил мяч из-под перекладины.

А дальше до перерыва атаковали только подопечные Тихонова. При полном попустительстве защитников Ломакин и Окладников зажгли свои фамилии на табло, превратив вторую половину встречи в формальность. 4:1. «Львы» разнесли «барсов» в хищном дерби.

Пресс-конференция Евгения Калешина оставила немало вопросов. Специалист заявил о грядущих изменениях в клубе, однако ушел от прямого ответа на вопрос про свою отставку.

— С этим позором нам придется жить... Я вчера встречался в Красноярске с владельцем клуба. Как опытный человек, он понимал, к чему все идет. Можно официально объявить, что клуб уходит в перестройку. Это коснется всех аспектов работы «Алании»: руководящего состава, тренеров и, естественно, футболистов. Сегодня был водораздельный матч. Эта команда прекращает свое существование как вид, потому что она не способна ничего решить. Остальные все потянутся ниточками. И тренерский штаб, и все остальные... Тренеры не снимают с себя вины. Если команда не может сыграть в 9 утра, то это вопрос к наставникам. Но и футболисты должны разделить эту ответственность, потому что именно они выходят на поле. Команда в нынешнем состоянии прошла свое окно возможностей. Так что нужна перестройка. Владелец к ней готов, он вчера поставил меня в известность.

— А вы остаетесь на посту главного тренера «Алании»?

— Я уже достаточно комментариев дал по этому поводу.

Щербаченко:

— Команды выставили практически оптимальные составы. Единственное — Раздорских, получивший травму в прошлом туре, остался в запасе. «Алания» начала встречу с небольшим территориальным преимуществом, однако хозяева здорово сыграли в отборе на чужой половине, и Мазурин положил начало разгрому. Причем у Андрея было два предложения от партнеров (например, на дальней штанге находился Тихонов), однако он решил все исполнить сам и не прогадал. Сложно сказать, как бы пошла игра, если бы не сейв тура в исполнении Ставера. Евгений по вратарской классике дальней рукой вытащил мяч из «девятки» после классного удара Гаглоева.

Красноярцы все решили до перерыва. А ведь еще и арбитр Черемных ошибся, не назначив пенальти в ворота гостей за фол Тарбы на Масловском. Ну и Мазурин мог оформлять дубль.

В принципе, тройная замена Калешина в перерыве освежила игру владикавказцев. Все уже выглядело не так безнадежно. Гурциев хорошо попал в ритм игры. Показалось, что хозяева даже немного дрогнули. Тихонов ошибся в простой ситуации, потом опытнейший Иванов едва не «привез»...

Однако четвертый гол красноярцев успокоил игру. Видно, что стандарт наигрывался. Сработал блок. От пятого пропущенного мяча «Аланию» спасло чудо. Савельев, обведя Солдатенко, попал в штангу. Тихонов добивал, как ему казалось, наверняка, однако не слишком удачно — вратарь выручил. Очень забавный эпизод (Улыбается.), войдет в подборку самых курьезных моментов всего сезона.

Резюме. Тихонов вновь показал, что ему удалось стабилизировать игру и состав. «Львы», конечно, пользуются преимуществом своего манежа. Не до конца понимаю, почему в Красноярске сейчас не играют на свежем воздухе и почему «Енисей» аж за 10 дней предупреждает соперника о том, что придется играть под крышей. Надо вносить изменения в регламент. Почему бы не сообщать о месте проведения встречи, скажем, за два дня? Если игра в манеже, то команда просто не берет утепленные вещи. И наоборот. А тут, получается, что приходится выступать под крышей только потому, что решение приняли за полторы недели, хотя погодные условия уже изменились...

«Алания» не развалилась во втором тайме, но в целом показалось, что команда подавлена. Не хватает осетинского пыла, куража. Проблема в ментальности, настрое...

Ну и, конечно, стоит прокомментировать загадочную пресс-конференцию Калешина. Если раньше Евгений Игоревич бросал камни в огород всей системы российского футбола, то теперь ищет виноватых внутри отдельного клуба. Как я понимаю, он получил карт-бланш от владельца «Алании» Гуриева-старшего. Похоже, в ближайшее время люди из руководящего состава «Алании», которые приглашали Калешина в команду и подписывали с ним многолетний контракт, покинут клуб. Калешин приведет своих работников.

В общем, затевается перестройка, которую, образно говоря, можно сравнить с событиями в нашей стране в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Все мы помним, к чему они привели...

Калешин, насколько мне известно, дал гарантии Гуриеву, что создаст не только боеспособную команду, но и выстроит все процессы в клубе. Не знаю... Как бы футбол в Осетии не откатился на далекие рубежи. С чем связан мой скепсис? Руководящего опыта у Калешина нет. Никаких задач ни в «Балтике», ни в «Акроне» он не решил. Мы видим, что происходит в «Алании»... Евгений не всегда держит удар и в сложных ситуациях не всегда может принимать оптимальные решения. Что ж, поживем — увидим. В Осетии все считают, что Калешин будет формировать новый штат «Алании» вместе со своим помощником Шалвой Керашвили.

«Гурченко, где твой удар?!» «Черноморец» оказал сопротивление «Акрону»

Весной «Черноморец» Вадима Гаранина впечатляет. 13 очков в шести турах. Претендующий на прямую путевку в РПЛ «Акрон» не смог на выезде одолеть «моряков» — 0:0.

Матч удался: с интригой, с моментами, единоборствами. Никто не хотел уступать. В первом тайме гости были поближе к голу. Умница Глушков вывел Понсе на ударную позицию, однако венесуэлец не сумел переиграть Фролкина в ближнем бою. Голкипер в полушпагате отбил мяч, а затем еще и штанга сыграла за южан.

А вот после перерыва новороссийцы атаковали острее. После финального свистка Гурченко наверняка корил себя за два упущенных шанса. Сначала он не подстроился под мяч после паса Безчаснюка во вратарскую, а на 85-й минуте Уридия вывел его один на один с Волковым. 20-летний полузащитник запутался в собственных ногах и позволил накрыть себя защитникам.

«Это супермомент! Гурченко, Гурченко, Гурченко! Где же твой удар?!» — не скрывал своих эмоций комментатор встречи.

Щербаченко:

— Понравилось, что соперники решили сыграть на встречных курсах, никто не хотел отсиживаться сзади. При этом темп был не слишком высоким. Много возни, борьбы. «Акрон» поддушил «Черноморец» перед перерывом, но не забил, хотя Понсе мог пополнить свой лицевой счет.

Такое ощущение, что в раздевалке Вадим Гаранин устроил своим подопечным небольшую встряску. «Моряки» явно прибавили в атаке. Пошла «качельная» игра. Галоян не попал в створ из очень выгодной позиции, а Гурченко в концовке не убежал от защитников. Заур Тедеев освежил атакующую группу, выпустил Килина, Галкина, Эльдарушева. Давление на ворота Фролкина усилилось, но до конкретики дело не дошло. В целом ничья закономерна.

Касинтура нокаутировал «Нефтехимик». Махачкала вышла в лидеры

После осечек «Химок» и «Акрона» у махачкалинского «Динамо» появился шанс возглавить турнирную таблицу. Для этого команде Хасанби Биджиева нужно было победить один из самых эффективных коллективов в лиге этой весной — «Нефтехимик» Кирилла Новикова. Да еще и в Нижнекамске. Миссия оказалась выполнимой.

Первый тайм получился малособытийным (сказались непогода и тяжелое поле). Вплоть до 40-й минуты, когда Крачковский решился на дальний удар. Голубев среагировал, вытащил мяч из угла, однако первым на добивании оказался Касинтура, который выстрелил с лета. 0:1.

Забив в раздевалку, махачкалинцы оказались последовательными: забили и из раздевалки. Голы получились похожими. На этот раз Глушков приложился со средней дистанции. Голубев справился, мяч от его рук отлетел в центр штрафной, где самым расторопным оказался Сундуков, головой в падении удвоив преимущество бело-синих. Еще через три минуты интрига была убита. Касинтура убегал на рандеву с Голубевым, ангольца срубил Бердников. Фол последней надежды — закономерная красная карточка.

Жирную точку в матче поставил на 85-й минуте Сердеров. После тонкой передачи Касинтуры форвард мощно выстрелил в дальнюю «девятку». 0:3!

Махачкала вернулась на вершину таблицы, «Нефтехимик» впервые проиграл весной.

Щербаченко:

— Конечно, погода немного подвела, наложила отпечаток на игру. Первый тайм прошел в равной борьбе. Но махачкалинцы все же лучше реализовали свой момент. Касинтура быстро сориентировался при добивании, не оставив шансов Голубеву. Сразу после перерыва все, по сути, было кончено. Второй мяч и удаление. «Нефтехимик» даже в меньшинстве старался много контролировать мяч, что, впрочем, ни к чему не привело. Третий гол гостей получился очень красивым. Наверное, 0:3 — несправедливый счет для подопечных Кирилла Новикова. Однако «Динамо» показало, что очень бережно относится к своим моментам. Нужно похвалить Хасанби Биджиева. При нем «Динамо» играет с позиции силы, больше в атаку, чем при Бердыеве, что, наверное, лучше подходит по стилистике махачкалинским командам, которые редко показывали закрытый футбол. Понятно, что все определит конечный результат. Но на данный момент бело-синие представляют собой реального претендента на выход в РПЛ. Ну и, безусловно, стоит несколько слов сказать про Касинтуру. Выдающийся матч ангольца! Сам забил, отдал Сердерову и оставил хозяев в меньшинстве.

«Торпедо» победило в Саратове

Матч в Саратове показал: потеря Рейны до конца сезона из-за травмы пока не стала для «Торпедо» роковой. Подопечные Олега Кононова набрали три очка. Здорово смотрелся Шамкин. Именно бывший полузащитник «Зенита», в активе которого два матча в Лиге чемпионов, на 6-й минуте разогнал атаку и покатил налево Стефановичу. Форвард со второй попытки пробил Косаревского — 0:1.

21-летний футболист принял непосредственное участие и во второй результативной атаке черно-белых. Правда, голевой пас отдал уже не он, а подключившийся Шевченко — Горбунов в касание расстрелял ворота «Сокола». 0:2 к 16-й минуте. Серьезный задел! Шамкин мог отправлять команду Алексея Баги в нокаут перед перерывом — мяч после его выстрела с левой ноги облизал штангу.

После перерыва инициативой уже владели хозяева. В концовке встречи москвичи пропустили два опасных выпада. В обоих случаях в центре внимания оказались Молодцов и Бабурин. Голкипер москвичей дважды выиграл эти дуэли. Очень эффектным получился сейв Егора после удара Артема из-за пределов штрафной. Мяч был мощно пущен под перекладину, вратарь в отличном прыжке нейтрализовал угрозу.

«Торпедо» делит 10-11-е места с «Шинником».

— Какие задачи стоят перед «Торпедо» на остаток сезона? — вопрос Кононову на пресс-конференции.

— Выигрывать каждый матч.

Щербаченко:

— К первому голу «Торпедо» привела грубая ошибка Гудкова, который зачем-то полез в обыгрыш на своей половине поля. Так обрезаться нельзя! Его накрыли, обокрали, Шамкин доставил мяч Горбунову, который, пусть и не сразу, но поразил ворота Косаревского. Вскоре автозаводцы удвоили преимущество.

В принципе, без выбывшего до конца сезона Рейны москвичи неплохо смотрелись. Самый яркий игрок первого тайма — Горбунов, Гудков с ним частенько не справлялся. Зато левый латераль «Сокола» здорово подключался вперед. В принципе, во второй половине первого тайма хозяева перехватили инициативу, поддавливали.

Второй тайм остался за подопечными Алексея Баги. Причем речь идет не о навале, а о качественной игре. Молодцов имел два классных момента. Во втором случае гостей спас Бабурин. Да, автозаводцы уже где-то действовали по счету, однако саратовцы пытались играть с позиции силы и могли спасти матч. Максименко бился из последних сил, старался и сам пробить, и создать моменты партнерам. Считаю, такой «Сокол» не должен вылетать. Например, матч «Волгарь» — «Тюмень» было тяжело смотреть... А вот саратовцы, несмотря на поражение, думаю, обнадежили своих болельщиков отдельными отрезками и особенно вторым таймом. Что касается команды Олега Кононова, то я бы прежде всего выделил Шамкина и Горубнова. Но в целом автозаводцы после перерыва не убедили. Москвичи обезопасили себя от вылета, не имея турнирных задач. Поэтому Кононову уже сейчас надо формировать состав на следующий сезон, чтобы решать более высокие задачи (кого-то звать, кого-то отсеивать). Хотя пока физическая готовность «Торпедо», тактическая гибкость вызывают вопросы. В чем причина? То ли игроки не подходят под систему тренера, то ли он не может выжать из них максимум.

Ткачев все еще в деле

«Арсенал» в Туле переиграл «СКА-Хабаровск» — 1:0. Окоронкво мог выйти в единоличные лидеры бомбардирской гонки, но как же здорово на линии сыграл Имамов, среагировавший на удар нигерийца головой! Победу команде Александра Сторожука принес опытный Ткачев. Макаров выполнил подачу со стандарта, Имамов кулаками вынес мяч за пределы штрафной — точно на ногу 34-летнему полузащитнику, который в касание поразил цель.

Щербаченко:

— Хабаровск не играл от обороны, пытался тоже огрызаться. Но после 20-й минуты начало вырисовываться преимущество Тулы. Теперь о голе. Точнее об эпизоде, который привел к штрафному в ворота гостей. Тренерский штаб туляков любит в этом сезоне критиковать судейство... Но что мы увидели? Сначала Зуев врезался в Покидышева, потом уже защитник СКА выиграл борьбу, подтолкнув соперника. Но первым-то фолил арсеналец! Арбитр Волошин, не разобравшись, усмотрел нарушение правил со стороны армейца. Последовали подача Макарова, вынос Имамова и точный удар Ткачева. И вот вам победный мяч. В данной ситуации арбитр принял решение в пользу «Арсенала». Волошин еще довольно долго объяснял Покидышеву, почему назначил штрафной в сторону ворот Имамова...

После перерыва Шаронов выпустил Андрея Никитина, который добавил остроты атакам гостей. Но «Арсенал» все равно смотрелся немного целостнее, играл впереди чуть содержательнее. Хотя хозяева тоже не особо убедили. Окоронкво, похоже, испытывает проблемы с задней поверхностью бедра. Сторожук его заменил, чтобы сохранить к решающим матчам. Но нигериец был крайне недоволен решением тренера и сразу ушел в подтрибунное помещение.

СКА из-за проблем со своим полем проводит домашние матчи в Питере, живет в хорошей гостинице, нет дальних перелетов. Да, ребята пока оторваны от семей, но не стоит списывать поражения команды Шаронова именно на этот фактор. У главного тренера большой карт-бланш, ему созданы все условия. И уже пора бы увидеть серьезные изменения в игре армейцев. Но нет стабильности, команда болтается в середине таблицы...

Хочется уже говорить про «СКА-Хабаровск» в восторженных тонах, а все не получается. Бюджет большой, состав крепкий, но пока, увы, все довольно грустно.

У «Родины» лишь один пропущенный мяч весной

«Родина» дома на классе переиграла «Ленинградец» — 2:0. Весь матч прошел под диктовку команды Франка Артиги. Еще в первом тайме Калмыков должен был наказывать Карабашева за серьезную ошибку при выносе мяча, но не попал в створ. Впрочем, не стоит сильно ругать вратаря гостей. Если бы не его сейвы, москвичи победили бы крупнее. Во втором тайме все решил Гордюшенко. На счету экс-полузащитника ЦСКА дубль.

У «Родины» пять побед в шести турах. Разница мячей весной: 11-1. Пока ей не покорился только «Сокол» (1:1).

— Горжусь своими парнями! «Ленинградец» — третья команда в лиге по очкам, набранным в гостях. Но мы выиграли. Футболисты выходят на каждый матч как на последний! — заметил на пресс-конференции Артига.

Щербаченко:

— Результаты «Родины» впечатляют. Уверенная поступь. Но должен заметить следующее. Порой в игре команды Артиги все на тоненького. Москвичи позволяют соперникам создавать моменты у своих ворот. Иногда справляются, а порой им везет.