«СЭ» обсудил хайлайты 5-го тура первой лиги с экс-тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

У «Торпедо» одно очко в трех турах

«Алания» в Грозном взяла верх над «Торпедо» (2:0). Оба тренера пошли на перестановки в cоставах: Олег Василенко вернул в основу Гурциева, а Жозеп Клотет снова не мог рассчитывать на креативного полузащитника Рейну из-за травмы. Полоз, наоборот, восстановился, но остался в запасе, а в атаке испанский тренер сделал ставку на дуэт Лебеденко — Гонгадзе.

В первой половине первого тайма острее смотрелись москвичи. У одного Гонгадзе было два отличных момента. Но в первом случае «барсов» выручил Солдатенко, а во втором экс-форварду «Факела» немного не хватило точности. Вскоре Гиоргобиани наказал гостей за такую расточительность. Не обошлось в данном случае и без ошибки Бабурина.

Сразу после перерыва на поле появился Стефанович, не прошедший медобследование в «Сочи». Гости пытались надавить, но пропустили довольно простую трехходовку, которую разогнал Гурциев. Машукову просто оставалось подставить ногу после прострела Хабалова — 2:0! Полный бардак в обороне «Торпедо».

После этого игра успокоилась, а последние 20 минут остались за гостями. Солдатенко совершил два сложных сейва, не позволив отличиться Шамкину и Лебеденко (последнему ассистировал вышедший на замену Полоз).

Теперь «Алания» с 10 очками делит 2-4-е места со «СКА-Хабаровском» и «Соколом». Что касается «Торпедо», то его безвыигрышная серия достигла трех матчей. Команда с огромным по меркам ФНЛ бюджетом делит 8-10-ю строчки в таблице.

— Играли против очень сильного соперника, решили применить высокий прессинг, — объяснил Клотет на пресс-конференции. — Основная наша проблема сегодня — плохая реализация моментов. У нас было пять явных шансов, два выхода один на один. У «Алании» же — лишь один удар в створ. Но он достиг цели при помощи рикошета... Хочу поздравить соперника, который сыграл эффективно. Нам же нужно разобраться в себе и понять, почему мы не используем такие очевидные моменты. Проблемы с реализацией тянутся у нас с прошлого сезона... Нам просто надо научиться забивать! В защите мы сыграли довольно надежно, но без голов не победишь.

Щербаченко: — В Грозном установилась нешуточная жара — 37 градусов! По регламенту команды могли отказаться от участия в матче. Но и владикавказцы, и москвичи решили играть. Поступили по-мужски. Тренеры пошли на серьезные перестановки в составах.

Гонгадзе обязан был забивать минимум один из двух своих моментов в первые 20 минут. «Алания» не была похожа на себя. Не могу сказать, что гол Гиоргобиани вытекал из логики игры. Николай проявил индивидуальное мастерство, плюс ему немного повезло с рикошетом.

«Торпедо» бросило в бой Стефановича, но эта замена серьезных дивидендов не принесла. В то же время «Алания» довольно легко увеличила свое преимущество. Клотет выпустил самого дорогого игрока первого дивизиона — Полоза. Тщетно!

Конечно, при таком бюджете, при таком составе автозаводцы должны показывать другой футбол! Можно ди списать поражение на жару? Отчасти да. Но в целом команде созданы очень комфортные условия, она летает чартером. Вложения пока, увы, себя не окупают. Автозаводцы победили на старте сезона Махачкалу и «Химки». Но какой-то качественной игры мы не увидели даже в тех встречах. Сами футболисты недовольны тем футболом, который они показывают. Бросается в глаза, что подопечные Клотета выходят из себя, неоправданно фолят, нарушают принципы фейр-плей, явно опаздывая, бьют сзади по ногам. Считаю, арбитр Абросимов очень качественно отсудил, держал ситуацию под контролем.

У Клотета было время, чтобы наладить игру, но что мы видим? Организации нет, скорости нет, импровизации нет, интересных ходов очень мало. Сейчас сложно сказать, каков кредит доверия у испанского тренера. В «Торпедо» ключевые решения принимает не один человек.

«Химки» без Талалаева дожали «Родину»

«Химки» оказались сильнее «Родины». Дмитрий Парфенов вернул в стартовый состав одного из двух лучших бомбардиров прошлого сезона — Тимошенко, кроме того, с первых минут вышел опытный Ткачев. Статусный новичок «Химок» Терехов остался в запасе.

Красно-черные провели два безответных гола уже после того, как на 29-й минуте был удален их главный тренер Андрей Талалаев. Хозяева отличились в концовках таймов: Варатынов забил после подачи углового, а Хосонову помог рикошет от ноги Уэсли.

«Химки» выигрывают в третьем матче кряду, наконец-то показав весьма солидный футбол. «Родина», которую также причисляли к фаворитам турнира, не побеждает уже четыре тура.

Щербаченко: — Первые минуты встречи прошли в абсолютно равной борьбе. Оба тренера применили одну и ту же схему — 3-5-2. Потом начало вырисовываться преимущество хозяев. Руденко «возил» Кочиева и Клещенко. За гостей сыграла штанга, в одном моменте спас Гордовой. На 25-й минуте Ян Бобровский обязан был ставить пенальти в ворота «Родины», но по необъяснимым причинам на «точку» не указал. Талалаев, естественно, был недоволен таким вердиктом арбитра. И увидел перед собой красную карточку. Это какое-то безобразие! Судья грубо ошибается, а потом еще наказывает главного тренера пострадавшей команды! А если ЭСК признает, что там был чистый пенальти? Что тогда? По логике вещей надо отменять красную Талалаеву?! Не понимаю я, что творится с нашими арбитрами в этом сезоне. Толком не разобравшись, они сразу же применяют санкции. Лучше бы свои непосредственные обязанности четче выполняли. Тренеры же не роботы! Они выражают свои эмоции. Талалаев был полностью прав.

В концовке тайма после углового Варатынов забил. Бросилось в глаза, что игроки «Родины» действовали в этом эпизоде зонно и упустили футболистов «Химок», которые активно перемещались в чужой штрафной.

Парфенов снял с игры Кочиева, который не справлялся с Руденко, а также Ткачева и выпустил Дмитриева и Сокола. Во втором тайме эпизодами гости смотрелись неплохо, попали в перекладину. Но не более того. «Химки» были острее и конкретнее. Закономерная победа команды Талалаева.

«Родина» никак не может выйти на уровень второй части прошлого сезона. Команда испытывает проблемы с «физикой». Нет высокого прессинга.

Первое поражение «Акрона»

Лидер турнира «Акрон», одержавший четыре победы в четырех первых турах, споткнулся в Хабаровске — 0:1. Хозяева забили со стандарта: после подачи со штрафного Кожемякин (как же часто этот защитник, забивший в прошлом туре «Родине», оказывается у чужих ворот!) бил головой из убойной позиции — Волков чудом спас гостей. Мяч заметался по вратарской, отскочил к правому вингеру Кириллу Никитину (не путать с левым полузащитником хабаровчан Андреем Никитиным), который и вонзил его под перекладину. Это уже третий гол 20-летнего хавбека в сезоне.

Вскоре «Акрон» остался без главного тренера на скамейке. Евгений Калешин бурно выражал свое несогласие с решениями арбитра и за полминуты получил две желтые карточки.

После перерыва «Акрон» был чуть острее впереди, а вышедший на замену Понсе мог спасти свою команду от поражения: на 89-й минуте венесуэлец, ворвавшись в штрафную, хитро бил из-под защитника. Сугробов успел среагировать, отбив мяч ногой.

Несмотря на неудачу, тольяттинцы остались на первой строчке.

Щербаченко: — Начало встречи осталось за Хабаровском. Команда Романа Шаронова была чуть агрессивнее. Необязательный фол Песегова привел к штрафному, после которого хозяева открыли счет. Здесь немного удивила оборона «Акрона», которая в трех подряд эпизодах проиграла подбор. Защитники почему-то оставались статистами...

Гости попытались сразу отыграться — не получилось. И здесь случилось удаление Калешина. Во время паузы на водопой главный тренер «Акрона» обратил внимание судьи на то, что тот пропустил фол на футболисте тольяттинцев при выходе из обороны. Было хорошо слышно, что говорил судье тренер гостевой команды. Он трижды повторил: «Есть правила!»

Однако рефери Фисенко, который уже «отметился» удалением Зырянова в позапрошлом туре, взялся за старое. Он вновь не смог разобраться с ситуацией, корректно успокоить Калешина, а предъявил ему две желтые карточки... За что? За фразу «Есть правила», которая была произнесена три раза?!

Это серьезная проблема. Надо обсуждать ее с руководителем судейского корпуса. Возможно, нужно организовать встречу судей с тренерами, чтобы четко знать свои права и обязанности. Никто не понимает, за что тренера могут удалить, а за что — нет. Калешин не матерился! А просто интересовался... За это две желтые?!

Выше я уже возмущался удалением Талалаева. Субъекты футбольного процесса находятся в неравных условиях. Если арбитр серьезно ошибается, его дисквалифицируют на два-три матча, а тренера могут сразу уволить...

Фисенко становится киллером тренеров, удаляя их ни за что! Да еще и помощнику Калешина влепил желтую... Нам никто ничего не объясняет. Арбитры стали чаще показывать карточки тренерам, чем игрокам. Можно же вспомнить и случаи в РПЛ. Удаления Юрана, Семака. Какая-то вседозволенность людей в черном, ей-богу...

Вернемся к игре. После перерыва «Акрон» взял мяч под контроль, Хабаровск этому не противился. Футбол получился не особо зрелищным. Понсе неплохо вошел в игру, стал нагнетать, едва не забил в концовке — Сугробов, у которого накануне родилась дочь, спас хозяев. Серьезный сейв.

Бердыев: «Повторяю: я ничем не рискую»

Махачкалинское «Динамо» после домашнего поражения от КАМАЗа реабилитировалось, на выезде одолев аутсайдера турнира — «Волгарь». Команда Курбана Бердыева весь матч владела инициативой, как обычно выделялся моторный Касинтура. Однажды он за счет дриблинга прошел сразу троих защитников, но не попал в дальний угол. Единственный гол стал результатом чудо-удара Юсупова со штрафного.

В активе «Динамо» теперь 7 очков. Положение «Волгаря» становится аховым: 5 поражений в 5 турах.

— Удовлетворен первым таймом в нашем исполнении, — сказал на пресс-конференции Бердыев. — Я показывал ребятам, что «Волгарь» достаточно хорошо контролирует мяч: если астраханцам давать зоны и время, они этим здорово пользуются. Задача была лишить «Волгарь» мяча. Турнирную задачу мы для себя не снимаем (после поражения от «Торпедо» в 1-м туре Бердыев заметил, что его команда способна выйти в РПЛ. — Прим. «СЭ»). Это первое.

И второе: задача тренера — не только победы. В данном случае это еще и развитие детского футбола, развитие молодых игроков, которых много в махачкалинском «Динамо». Задача серьезная, и работы очень много. Но я бы хотел сказать, что ничем не рискую. Мне недавно задали этот вопрос: «Не рискую ли я имиджем?» Мне некому и нечего доказывать. Я просто хочу помочь Дагестану в развитии футбола. Вот и все.