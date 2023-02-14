Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно

«СЭ» — о конфликте с участием футболистов «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле.

Футболисты «Миная» напали на футболиста «Шинника» в лифте отеля

В турецком отеле Royal Seginus, где свои сборы проводит «Шинник», вчера вечером произошла драка футболистов. Ярославцы оказались в одном отеле с украинским клубом «Минай», игроки которого спровоцировали конфликт на политической почве, сообщает Baza.

Утверждается, что украинцы, встретив на территории отеля начальника ярославской команды Сергея Константинова, требовали от него спеть их национальный гимн. В ответ на это россиянин предложил разобраться один на один, но конфликт удалось остановить сотрудникам отеля. Позже украинские игроки все-таки спровоцировали драку — они избили в лифте футболиста «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, то началась массовая драка с другими российскими игроками. В отель приехала полиция и скорая помощь.

Источник сообщает, что до столкновений несколько игроков «Миная» подошли к футболистам из ярославского «Шинника», чтобы выяснить их позицию по конфликту между странами. Но диалога не получилось. Футболисты «Шинника» считают, что украинцы знали о прибытии российской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя их политическими лозунгами.

Журналист Сергей Ильев отметил, что в отеле было в два раза больше украинских игроков, чем футболистов «Шинника», так как Вадим Евсеев дал команде выходные между сборами и многие игроки уехали из гостиницы. По его словам, на помощь к «Шиннику» приезжали игроки «Енисея» и «Факела», но их не пустили в отель службы безопасности.

Сегодня игроки «Шинника» пройдут медобследование, так как некоторые участники драки получили серьезные травмы. «Но и украинцы отхватили хорошо», — сообщил журналист.

«Да, действительно, стычка между нашими игроками и игроками клуба «Минай» произошла вчера в отеле. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов, как пишут в СМИ — нет», — заявил «СЭ» пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин.

ФНЛ следит за ситуацией и попросила расселить команды

С заявлением по поводу драки футболистов выступил глава ФНЛ Наиль Измайлов.

«Футбольная национальная лига внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в одном из отелей Турции.

В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь. Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов", — говорится в заявлении.

По данным Baza, в отеле сегодня прошло совещание, где присутствовали представители «Шинника» и клуба «Минай», организаторы сборов команд, сотрудники отеля, а также представители полиции. По ее итогам было принято решение отселить российский клуб в другой отель в Белеке, чтобы избежать новых конфликтов.

«Информация о том, что нас выселяют, не соответствует действительности. Мы добровольно приняли решение о смене отеля в связи с тем, чтобы не повторить подобных конфликтов в будущем. Это наша инициатива, и мы полностью делаем это за свой счет. Будет ли отель компенсировать средства? Будем изучать этот вопрос в юридической плоскости. Сейчас приоритет — безопасность наших футболистов», — прокомментировал гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков «СЭ».

ФК «Шинник»

Это не первый конфликт в Турции: игрок «Шахтера» отправил в больницу туриста из России

Стычка игроков «Шинника» с футболистами из Украины — не первый подобный инцидент на этих зимних сборах в турецком Белеке, где тренируется много украинских клубов.

В конце января конфликт случился с футболистом «Шахтера» Даниилом Сиканом в турецком отеле. По данным издания Daily Storm, игрок шел по территории отеля в клубной экипировке и привлек внимание отдыхающего россиянина. Турист находился в нетрезвом состоянии и выкрикнул украинскому футболисту фразу «Слава России!» Нападающему сборной Украины это не понравилось, и он ударил россиянина, сбив того с ног. Пострадавший попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Представителям «Шахтера» удалось договориться с пострадавшей стороной и замять ситуацию с помощью администрации отеля и полиции.