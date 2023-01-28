«В руководстве собрались серьезные люди — хотим, чтобы клуб был в РПЛ». Интервью нового тренера «Рубина»

«СЭ» поговорил с Юрием Уткульбаевым.

Сегодня главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев был официально представлен в новом статусе и избавился от приставки «и.о.».

После товарищеской игры с «Крыльями Советов» (казанцы победили — 2:1) на сборе в Турции он ответил на вопросы «СЭ» — о своем назначении, общении с новым руководством клуба и задачах на оставшуюся часть сезона в Первой лиге.

«С новым руководством мы добьемся успехов»

— Юрий Анварович, вас сегодня официально представили главным тренером «Рубина». Что можете сказать о назначении?

— Это была больше формальность, ведь мы работали с начала первого сбора, и все это понимали. Были кое-какие организационные моменты. В рабочем режиме приняли эту информацию.

Ребята отметили наше назначение победой и хорошей игрой с отличным соперником, который доставил нам много сложностей.

— Кто за что отвечает в вашем тренерском штабе?

— Помощники Нечаев и Дутов — это стандарты и взаимодействие с нападающими, много работы в поле. Уткульбаев Артур — тренер-аналитик, техническое обеспечение и информация о соперниках. Тренер вратарей Козко уже был в команде. И еще появится один старший тренер, мы его позже представим.

— Какое у вас впечатление от общения с новым руководством? Какие задачи вы обговаривали?

— Задача у клуба одна — мы все понимаем и хотим, чтобы «Рубин» был в премьер-лиге. Руководители стараются делать все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Понятно, что это новая для них реальность. Это непросто — возглавить клуб. Думаю, мы вместе добьемся успехов. Люди серьезные собрались, поэтому надеемся, что вместе мы — сила.

Футболисты «Рубина». ФК «Рубин»

«Общались со спортивным директором и определили болевые точки»

— По селекции у вас были к ним пожелания?

— Пока разбираемся с теми игроками, которые у нас есть. Их достаточно. Если появится хороший вариант, то, конечно, возьмем футболиста. Но пока вся головная боль — разобраться, поставить на нужные места и использовать по максимуму каждого футболиста в нашем распоряжении.

— Эдуард Сафонов был ранее представлен в качестве спортивного директора. Как оцените взаимодействие с ним?

— Мы пообщались и определили болевые точки, а также наши [трансферные] возможности. Но в большей степени он приезжал, чтобы познакомиться с ребятами, посмотреть на работу. Это вызвало большое воодушевление у игроков и пошло на пользу.

— У «Рубина» новая схема — 5-3-2. Вы довольны переходом?

— У нас достаточно квалифицированных футболистов, чтобы перестроиться на схему с тремя центральными защитниками — так буду называть. Все хотят сказать, что их пять, но у нас три центральных.

Это один из вариантов, который будет. Если увидим, что он приносит плоды, то остановимся на нем. Можем сыграть и в 4-4-2. Все зависит от состояния футболистов и травм. Но ребята быстро поняли принципы и поверили в них. Определенные результаты видны уже сейчас по играм на сборах.

— У вас на сборах уже два новичка: Ашмуратов и Рахмоналиев. Как оцените их?