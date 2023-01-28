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Сегодня, 20:40

«В руководстве собрались серьезные люди — хотим, чтобы клуб был в РПЛ». Интервью нового тренера «Рубина»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Юрий Уткульбаев.
Фото ФК «Рубин»
Футболисты «Рубина».
Фото ФК «Рубин»
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«СЭ» поговорил с Юрием Уткульбаевым.

Сегодня главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев был официально представлен в новом статусе и избавился от приставки «и.о.».

После товарищеской игры с «Крыльями Советов» (казанцы победили — 2:1) на сборе в Турции он ответил на вопросы «СЭ» — о своем назначении, общении с новым руководством клуба и задачах на оставшуюся часть сезона в Первой лиге.

«С новым руководством мы добьемся успехов»

— Юрий Анварович, вас сегодня официально представили главным тренером «Рубина». Что можете сказать о назначении?

— Это была больше формальность, ведь мы работали с начала первого сбора, и все это понимали. Были кое-какие организационные моменты. В рабочем режиме приняли эту информацию.

Ребята отметили наше назначение победой и хорошей игрой с отличным соперником, который доставил нам много сложностей.

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— Кто за что отвечает в вашем тренерском штабе?

— Помощники Нечаев и Дутов — это стандарты и взаимодействие с нападающими, много работы в поле. Уткульбаев Артур — тренер-аналитик, техническое обеспечение и информация о соперниках. Тренер вратарей Козко уже был в команде. И еще появится один старший тренер, мы его позже представим.

— Какое у вас впечатление от общения с новым руководством? Какие задачи вы обговаривали?

— Задача у клуба одна — мы все понимаем и хотим, чтобы «Рубин» был в премьер-лиге. Руководители стараются делать все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Понятно, что это новая для них реальность. Это непросто — возглавить клуб. Думаю, мы вместе добьемся успехов. Люди серьезные собрались, поэтому надеемся, что вместе мы — сила.

Футболисты «Рубина». Фото ФК «Рубин»
Футболисты «Рубина».
ФК «Рубин»

«Общались со спортивным директором и определили болевые точки»

— По селекции у вас были к ним пожелания?

— Пока разбираемся с теми игроками, которые у нас есть. Их достаточно. Если появится хороший вариант, то, конечно, возьмем футболиста. Но пока вся головная боль — разобраться, поставить на нужные места и использовать по максимуму каждого футболиста в нашем распоряжении.

— Эдуард Сафонов был ранее представлен в качестве спортивного директора. Как оцените взаимодействие с ним?

— Мы пообщались и определили болевые точки, а также наши [трансферные] возможности. Но в большей степени он приезжал, чтобы познакомиться с ребятами, посмотреть на работу. Это вызвало большое воодушевление у игроков и пошло на пользу.

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— У «Рубина» новая схема — 5-3-2. Вы довольны переходом?

— У нас достаточно квалифицированных футболистов, чтобы перестроиться на схему с тремя центральными защитниками — так буду называть. Все хотят сказать, что их пять, но у нас три центральных.

Это один из вариантов, который будет. Если увидим, что он приносит плоды, то остановимся на нем. Можем сыграть и в 4-4-2. Все зависит от состояния футболистов и травм. Но ребята быстро поняли принципы и поверили в них. Определенные результаты видны уже сейчас по играм на сборах.

— У вас на сборах уже два новичка: Ашмуратов и Рахмоналиев. Как оцените их?

— Ашурматов постарше и уже опытный защитник, хорош в единоборства один в один, поиграл в Корее. Мы берем его как зрелого мастера. Пока к нему нет претензий, ответственный парень. И он помогает Рахмоналиеву, который моложе. Но по игре так не скажешь. Он выполняет большой объем работы, теряет мало мячей. Эти два игрока — боевые единицы, они будут составлять конкуренцию.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 1
Айнтрахт Ф 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
1
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