«Говорят, что я надломился после «Спартака»? Это не так!» Кононов — об увольнении из «Арсенала», своем будущем и команде Абаскаля

Интервью «СЭ» дал известный тренер Олег Кононов, который в первой части сезона возглавлял тульский «Арсенал».

Нужно было сформировать новую команду за месяц

— «Арсенал» решил с вами расстаться за два дня до начала зимних сборов команды. Это стало для вас полной неожиданностью?

— Нет, не полной. В какой-то степени я этого ожидал. Хотя, не скрою, не думал, что это произойдет именно так, как случилось... Но в целом внутренне был готов к варианту, который избрал клуб.

— Но у вас же на руках уже были билеты в Турцию?

— Ну... Это уже вопрос не ко мне, а к руководству «Арсенала».

— А как оно мотивировало свое решение?

— Мне сказали, что наш тренерский штаб не решил те промежуточные задачи, которые были поставлены. Это продвижение в Кубке России и попадание в четверку.

— Вы считаете, что с вами поступили несправедливо? Первую часть сезона «Арсенал» завершил на шестой позиции, в двух очках от четвертого места.

— Повторюсь: это решение руководства. Нужно понимать, что я формировал новую команду. Принял ее в достаточно непростом психологическом состоянии — «Арсенал» вылетел из РПЛ, не выиграв ни одного матча в весенней части чемпионата. Основные игроки покинули клуб. А многие из тех, кто остался, не хотели выступать в первой лиге, искали себе варианты.

Мне, по сути, надо было создавать новый боеспособный коллектив из тех игроков, которых предлагали. Времени было реально мало — по сути, всего месяц. Где-то так... Короткий отрезок для построения команды. Вот этим я и занимался. Однако, увы, не все футболисты, которых мы пригласили, показали тот результат, который от них ждали. Поэтому планировали усилиться во время зимней паузы и расстаться с теми исполнителями, которые нас уже не устраивали, не продемонстрировали должного уровня.

В любом случае, считаю, в нашей игре были позитивные моменты. Но, конечно, стоит сказать и о провальных матчах. В частности, о последней игре перед паузой, когда мы дома крупно уступили «Балтике» (0:5).

— Это поражение и предрешило вашу судьбу?

— Да, видимо, так и было.

Олег Кононов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ткачев и Панченко думали над уходом. Луценко уже покинул команду. Лично вел с ними переговоры

— Вы заметили, что вам нужно было формировать новую команду. Но ведь ключевые футболисты прошлого сезона остались в «Арсенале» — Панченко, Ткачев, Луценко.

— Поясню. На момент моего прихода в «Арсенал» с Луценко расстались. У Панченко оставалось полгода до завершения контракта. Он в принципе раздумывал над тем, чтобы покинуть туляков. У Кирилла были предложения, так же как и у Сергея Ткачева.

— То есть у них было чемоданное настроение?

— Я лично вел переговоры с Панченко и Ткачевым, чтобы они продолжили карьеру в «Арсенале». У Луценко закончился контракт. Я хотел видеть его в команде, и он согласился подписать новое соглашение. Вел беседу и с опытным Григалавой. В итоге мы нашли общий язык.

А если брать тех футболистов, которые выступали еще в РПЛ и не собирались уходить, то это 9-10 игроков. Трое из них вратари, еще трое — молодые ребята: Суханов, Кайнов, Хабибов, которые не так много провели матчей за клуб. Все остальные — новички.

Кирилл Панченко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не верю, что игроки меня «сливали»

— Хотите сказать, что шестое место — максимум, который могла показать эта команда?

— Мы могли рассчитывать и на большее. Были игры, где нам банально не везло. В отдельных матчах не хватило каких-то двух сантиметров. Штанги, перекладины, висели на воротах, но удача отвернулась. Это и матч с «Шинником», и с Махачкалой. Когда уступили «Велесу», дважды попадали в штангу... Доминировали, но пропускали контратаки и получали голы в свои ворота, а потом уже не смогли исправить положение.

— Что все-таки произошло с командой в домашней встрече с «Балтикой» (0:5)?

— По ходу игры я тоже не понимал, что творится на поле... Очень болезненное поражение. Перед этой встречей у нас был выездной матч. Проводили его в воскресенье, а «Балтика» свой поединок сыграла в пятницу. То есть у калининградцев было лишних два дня на подготовку. Они выглядели явно свежее. Также сказалось отсутствие из-за травм и болезни Ткачева, Хабибова, Померко, Шумских.

— После финального свистка у вас не было желания подать в отставку?

— Нет, таких мыслей не возникало. Да, я понимал, что мы потерпели весьма громкое поражение, но и отдавал должное сопернику. Пожалуй, калининградцы провели свой самый лучший матч в сезоне. Не случайно команда Сергея Игнашевича лидирует в первой лиге, достаточно стабильно провела первую часть чемпионата. Мы же не получили пять мячей от соперника, который находился явно ниже нас в турнирной таблице.

В ноябре-декабре уже настраивались на дальнейшую работу по усилению состава, наработке игровых связей.

— Были возможности реально усилиться?

— Что касается трансферной политики, то у клуба нет финансовых возможностей при оплате трансферов. Поэтому заключали контракты с игроками, которые выступали в первой лиге и хорошо зарекомендовали себя во второй. Так не бывает, что ты берешь много новых футболистов, а они сразу же дают результат и выводят тебя на первое место за короткий период времени. В футболе работают определенные законы.

— А был ли у вас должный контакт с подопечными? После игры с «Балтикой» не возникло ощущения, что, возможно, футболисты просто-напросто не бились за тренера, «сливали» вас?

— В теорию заговора я все-таки не верю. Ведь практически все игроки после моей отставки связались со мной. Кто-то написал, кто-то позвонил. Все ребята переживали. Они и сами понимали, что та встреча с «Балтикой» повлияла на судьбу тренерского штаба...

Олег Кононов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не готов говорить о зарплате Деспотовича. Но он не соответствовал требованиям

— Это правда, что задолженность по зарплате перед командой составляла два месяца? Как это сказывалось на настрое игроков?

— Может быть, и в этом где-то кроется причина неудачных матчей «Арсенала». Но, сами понимаете, экономическая ситуация в стране довольно непростая. Мы осознавали, что задержки связаны именно с этим. Старались не обращать внимания на такие вещи. Где-то, возможно, у игроков в голове и были какие-то не самые приятные мысли. Однако тренерский штаб все делал для того, чтобы подопечные думали не о долгах клуба, а исключительно о предстоящем матче.

— При этом у вас в команде был нападающий Деспотович. Серб получает какую-то невероятную для первой лиги зарплату (по некоторым данным, около трех миллионов рублей в месяц), однако вышел на поле всего пять раз и не отметился результативными действиями.

— Не могу говорить про финансовые условия его контракта. Для меня на первом месте стоят спортивные показатели, игровая форма. Если брать конкретно Деспотовича, на тот период он не соответствовал тем требованиям, которые должны выполнять футболисты его уровня.

— У вас была гостевая победа над «Рубином» (2:1), отличный первый тайм в исполнении туляков. Что еще могли бы занести себе и команде в очевидный плюс?

— В ряде матчей мы отрезками смотрелись достаточно неплохо, содержательно. Конечно, не могу сказать, что я удовлетворен всеми играми, даже теми, в которых взяли три очка. Как я уже заметил выше, где-то мы недобрали свои баллы, нам не повезло. С той же «Аланией» выглядели весьма достойно, однако уступили — 0:2. По сути, нам не хватало стабильности. То есть побеждали дома, потом на выезде. Нужно было так же провести третий и четвертый поединки, но мы этого не добивались. А в первой лиге очень важна победная серия, тем более когда стоит задача выхода в РПЛ.

Джордже Деспотович («Арсенал») и Даниил Фомин («Динамо»). Александр Федоров, Фото «СЭ»

С Аджоевым были кое-какие разногласия по игрокам

— Та же «Балтика» уступила только в первом туре, а дальше прошла дистанцию без поражений.

— Совершенно верно. Если говорить об «Арсенале», то создавалась новая команда.

— Как работалось с главой клуба Гурамом Аджоевым?

— Было разное... Не могу сказать, что наши взаимоотношения были стабильными. Возникали разногласия.

— На какой почве?

— Понятно, что он ждал от меня быстрых побед и результатов. Мы их не всегда добивались. Отсюда и разногласия. Ну и кое-какие расхождения возникали по игрокам, однако это чисто рабочие моменты.

— Вас просили ставить в состав Гурама Аджоева — младшего?

— Могу сказать одно. Все решения по составу принимал я. Я отвечал за результат, брал ответственность на себя. Выпускал на поле и включал в заявку только тех, кто соответствовал нашим требованиям и мог давать результат.

— Сейчас у вас есть варианты дальнейшего трудоустройства?

— Пока нет. Надеюсь, предложения будут. Готов к работе.

Олег Кононов и Гурам Аджоев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не жалею, что в 2018-м принял предложение Федуна

— Некоторые специалисты полагают, что тренера Кононова надломила работа в «Спартаке». Мол, после того отрезка вы так и не пришли в себя и не вышли на свой оптимальный уровень.

— Я так не считаю. Это точно не так. Конечно, когда покидаешь команду, то испытываешь определенный психологический стресс. Но такова доля тренера.

Если говорить о периоде работы в «Спартаке», то, наверное, можно провести некоторые параллели с «Арсеналом». Тоже надо было строить новую команду, также много игроков покинули и пришли в клуб. Уход в итоге получился, скажем так, непростой.

Но затем, считаю, был неплохой отрезок в «Риге». Мы выдали победную серию из 15 матчей. Создали большой отрыв от второго места, что впоследствии помогло стать клубу чемпионом Латвии. Однако вмешались чисто семейные обстоятельства... В итоге вернулся домой. Затем поступали предложения тренировать за рубежом, но в тот момент я не хотел покидать семью. Искал возможность работать в России.

— Значит, не жалеете о том, что осенью 2018 года приняли предложение Леонида Федуна и покинули тульский «Арсенал»?

— Нет, конечно.

— Как вам игра красно-белых при Гильермо Абаскале?

— Мне она нравится. Такой футбол приятно смотреть.

— Есть ли у «Спартака» шансы отобрать титул у «Зенита»?

— Верить надо обязательно. Однако «Зенит» проводит ровный сезон — «Спартаку» будет непросто. Рассчитываю на то, что красно-белые займут как минимум второе место и выиграют Кубок. Но пока сохраняются шансы на золото, нужно бороться и за чемпионство, и за Кубок.