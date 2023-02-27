43-летний экс-форвард «Анжи» Лахиялов объяснил, почему возобновил карьеру

Экс-нападающий «Анжи», ныне президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов объяснил, почему решил возобновить игровую карьеру.

«Зачем вернулся в 43 года? В России проблемы с оформлением молодых футболистов. Решили заявить сорокатрехлетнего пенсионера, чтобы выразить свое негодование. Мы хотели заявить перспективного 20-летнего футболиста, но не смогли: РФС требует за него компенсацию. Мы бы заплатили школе, которая его воспитала, но для чего платить в РФС? До этого была история, после которой на нас наложили запрет на регистрацию футболистов. Мальчик играл в нашей системе около пяти лет, с 2018-го. Исполнилось 23, подписали трудовой договор. Потом пришел счет в районе 360 тысяч рублей. Половина — школе, которая его воспитала, половина — в РФС. Мы отдали эти деньги, и только потом нам открыли заявку», — приводит слова Лахиялова Sport24.

43-летний форвард заявился за собственный клуб, который выступает во Второй лиге.