0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

27 февраля, 23:04

43-летний экс-форвард «Анжи» Лахиялов объяснил, почему возобновил карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий «Анжи», ныне президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов объяснил, почему решил возобновить игровую карьеру.

«Зачем вернулся в 43 года? В России проблемы с оформлением молодых футболистов. Решили заявить сорокатрехлетнего пенсионера, чтобы выразить свое негодование. Мы хотели заявить перспективного 20-летнего футболиста, но не смогли: РФС требует за него компенсацию. Мы бы заплатили школе, которая его воспитала, но для чего платить в РФС? До этого была история, после которой на нас наложили запрет на регистрацию футболистов. Мальчик играл в нашей системе около пяти лет, с 2018-го. Исполнилось 23, подписали трудовой договор. Потом пришел счет в районе 360 тысяч рублей. Половина — школе, которая его воспитала, половина — в РФС. Мы отдали эти деньги, и только потом нам открыли заявку», — приводит слова Лахиялова Sport24.

43-летний форвард заявился за собственный клуб, который выступает во Второй лиге.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-nemnozhko-sdelal-aktsiyu-protiv-rfs-43-letniy-eks-forvard-anzhi-lakhiyalov-obyasnil-pochemu-vozobnovil-karyeru
Шамиль Лахиялов
Футбол
3
0
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почепцов считает, что в «Зените-2» нужны опытные футболисты

Лахиялов заявил, что главной проблемой «Легиона» является финансирование